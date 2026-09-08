Noul an școlar începe în Sectorul 3 cu școli noi, investiții și proiecte finanțate din fonduri europene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 sept. 2026, 10:07

Elevii și profesorii din Sectorul 3 revin în sălile de clasă în contextul în care infrastructura școlară a fost extinsă considerabil. Odată cu debutul noului an școlar, două unități de învățământ sunt redeschise după lucrări ample, iar alte șase beneficiază de investiții aflate în desfășurare.

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