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Educatie· 1 min citire
Ce se schimbă în școli după începerea noului an. Anunțul ministrului Educației care îi vizează pe elevi și profesori
Școală
Publicat8 sept. 2026, 10:43
Actualizat8 sept. 2026, 10:51
Elevii care au început clasa a VIII-a nu vor susține un examen suplimentar de admitere la liceu, iar Evaluarea Națională rămâne neschimbată. Ministrul Educației anunță și întârzieri posibile pentru manualele de clasa a IX-a.
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