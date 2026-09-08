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Educatie· 1 min citire

Ce se schimbă în școli după începerea noului an. Anunțul ministrului Educației care îi vizează pe elevi și profesori

Școală

Școală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 10:43
Actualizat8 sept. 2026, 10:51

Elevii care au început clasa a VIII-a nu vor susține un examen suplimentar de admitere la liceu, iar Evaluarea Națională rămâne neschimbată. Ministrul Educației anunță și întârzieri posibile pentru manualele de clasa a IX-a.

Elevii care au început acum clasa a VIII-a nu vor susține un examen suplimentar de admitere la liceu. Evaluarea Națională va avea aceeași formă ca anul trecut, a anunțat ministrul Educației, Mihai Dimian.

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Manualele de clasa a IX-a ar putea întârzia

Noile manuale pentru clasa a IX-a ar putea să nu fie disponibile în format tipărit chiar de la început. Rezultatele finale ale procedurii sunt așteptate în jurul datei de 15 septembrie, iar tipărirea poate dura încă două până la patru săptămâni.

Ministrul recunoaște nemulțumirea profesorilor

Mihai Dimian admite că nemulțumirea profesorilor este justificată, în contextul creșterii normelor didactice și al reducerii tarifelor pentru plata cu ora. În privința burselor sociale, ministrul susține că propunerea Ministerului nu prevedea reducerea cuantumului, ci majorarea cu 7% a pragului de venit pentru acces.

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