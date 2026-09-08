Ce se schimbă în școli după începerea noului an. Anunțul ministrului Educației care îi vizează pe elevi și profesori

Publicat 8 sept. 2026, 10:43 Actualizat 8 sept. 2026, 10:51

Elevii care au început clasa a VIII-a nu vor susține un examen suplimentar de admitere la liceu, iar Evaluarea Națională rămâne neschimbată. Ministrul Educației anunță și întârzieri posibile pentru manualele de clasa a IX-a.

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