Când începe școala în țările UE? Unii elevi s-au întors în bănci din august, alții sunt încă în vacanță

Calendarul școlar diferă de la o țară europeană la alta. În unele state, elevii au revenit la cursuri încă din august, în timp ce în altele vacanța de vară se încheie abia la sfârșitul lunii septembrie.
Când începe școala în Europa. Elevii revin în bănci la date diferite
Anul școlar 2026-2027 începe în perioade diferite de la un stat european la altul. În unele țări, elevii au revenit deja la cursuri în luna august, în timp ce în alte sisteme școlare vacanța de vară se prelungește până în septembrie.
Diferit este și modul în care statele își organizează anul școlar, de la data începerii cursurilor până la structura vacanțelor și durata anului de studiu.
Când începe școala în România
În România, cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.
Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri. Sunt însă și excepții pentru anumite clase.
Elevii de clasa a VIII-a vor avea 35 de săptămâni de cursuri, iar anul școlar se va încheia pentru ei pe 11 iunie 2027. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă, cursurile se încheie pe 4 iunie 2027.
Cinci intervale de cursuri în anul școlar 2026-2027
Calendarul pentru România păstrează organizarea anului școlar în mai multe intervale de cursuri și vacanțe.
Primul interval începe pe 7 septembrie și se încheie pe 23 octombrie 2026. După vacanța de toamnă, elevii revin la cursuri pe 2 noiembrie, iar primul semestru se încheie înaintea vacanței de iarnă.
În a doua parte a anului sunt programate alte intervale de cursuri, cu o săptămână de vacanță stabilită la nivel județean în funcție de decizia inspectoratelor școlare.
Schimbări pentru elevii care intră în clasa a IX-a
Anul școlar 2026-2027 vine și cu schimbări importante pentru liceeni.
Elevii care intră în clasa a IX-a sunt prima generație care va începe studiul după noile programe școlare aprobate în cadrul reformei curriculare. Ministerul Educației a anunțat că noile programe intră în vigoare începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026-2027.
Reforma presupune și elaborarea unor manuale noi, precum și formarea profesorilor pentru aplicarea noilor programe.
Bacalaureatul 2027 ar putea începe mai devreme
O altă schimbare importantă vizează examenul de Bacalaureat.
Ministerul Educației a lansat în august 2026 în consultare publică proiectul pentru organizarea și calendarul Bacalaureatului 2027. În forma propusă, probele de competențe ar urma să fie susținute între 12 și 23 aprilie 2027, iar probele scrise din prima sesiune ar fi programate între 14 și 18 iunie 2027.
Calendarul nu trebuie însă prezentat drept definitiv până la aprobarea ordinului de ministru, deoarece documentul se afla încă în procedură de consultare publică la data de 13 august 2026.
De ce diferă data începerii școlii în Europa
Nu există o singură dată la care începe anul școlar în toate țările europene. Sistemele de educație sunt organizate la nivel național, iar fiecare stat stabilește propriul calendar școlar.
Diferențele sunt vizibile inclusiv în perioada vacanței de vară. În unele țări, cursurile reîncep în august, în timp ce alte sisteme educaționale păstrează vacanța până în septembrie.
Astfel, în aceeași perioadă în care elevii dintr-o țară se întorc la școală, cei dintr-un alt stat european pot fi încă în vacanță.
România începe școala pe 7 septembrie
Pentru elevii români, data de referință este 7 septembrie 2026, când începe oficial noul an de cursuri.
Anul școlar aduce o structură de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, noi programe pentru clasa a IX-a și schimbări propuse pentru calendarul examenului de Bacalaureat 2027.