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Educatie· 1 min citire

Ministrul Educației, mesaj pentru elevi în prima zi de școală: ce le transmite copiilor

Mihai Dimian, ministrul Educației

Mihai Dimian, ministrul Educației

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS

În prima zi de școală, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le povestește elevilor cât de bine este să studiezi în Franța și Statele Unite. Deși sistemul de învățământ este la pământ, iar anul școlar a fost la un pas să nu mai înceapă din cauza revoltei profesorilor, Dimian le spune copiilor cât de bine este să studiezi în afară.

„Am încercat să învăt cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii”, a scris ministrul pe rețelele sociale.

Totodată, ministrul interimar are un mesaj și pentru profesori: „Dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc că ați ales această misiune nobilă. Purtăm pe umerii noștri o mare responsabilitate: destinul acestor copii”, le-a transmis Dimian cadrelor didactice.

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