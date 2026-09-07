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Educatie· 1 min citire
Ministrul Educației, mesaj pentru elevi în prima zi de școală: ce le transmite copiilor
Mihai Dimian, ministrul Educației
Publicat7 sept. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS
În prima zi de școală, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le povestește elevilor cât de bine este să studiezi în Franța și Statele Unite. Deși sistemul de învățământ este la pământ, iar anul școlar a fost la un pas să nu mai înceapă din cauza revoltei profesorilor, Dimian le spune copiilor cât de bine este să studiezi în afară.
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