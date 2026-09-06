Europarlamentarul susține că autoritățile ar fi găsit aproximativ 700.000 de euro, bani care ar reprezenta doar o parte din presupusele sume obținute din taxe de protecție.
Zilele astea se derulează în Ucraina un nou caz de corupție, care implică procurorul general. Dacă nu ar fi dramatic, căci este vorba de bani destinați războiului și ajutorării victimelor, ar fi caraghios: ar fi ca pe vremea când Zelensky era actor și făcea bășcălie la tv de cazurile de corupție.
Sunt rețele întregi de call center - uri în Ucraina menite a colecta și canaliza bani pentru necesitățile războiului sau pentru ajutorarea victimelor. Mare parte din acești bani sunt deturnați și spălați prin tranzacții imobiliare cu cash, bijuterii, cazinou-uri etc. Multe astfel de call center -uri sunt escrocherii.
Aceste rețele sunt protejate de oficiali, care comisionează substanțial colectele. Sunt grupuri infracționale mafiotice constituite după principiul “mâna întinsă care nu spune nicio poveste, nu primește niciun ban: fiți profesioniști, ce dracu’” și având la vârf oameni ai puterii lui Zelensky sau chiar din cercul restrâns al acestuia.
Un înalt funcționar din Parchetul General este indicat drept capul unei astfel de rețele, fiind arestat ieri: Serghei Kropiva. Au fost identificați, pentru moment, 700 de mii de euro, sume care înseamnă o mică parte din ceea ce i se cuvenea cu titlu de taxă de protecție “Cancelarului”, adică lui Serghei.
Ironia cruntă este că operațiunile se derulau și protecția se exercita din biroul procurorului general.
În conversațiile interceptate se vorbește de Șeful, adică de procurorul general.
Acuzațiile, deocamdată, nu se extind asupra procurorului general (și, evident, nici asupra lui Zelensky), dar aprigul procuror general e dat dispărut. A fugit, ca și predecesorul său…
Când o organizație criminală operează din biroul tău, cu oameni din instituția pe care o conduci, și apar înregistrări care coincid cu numele tău, întrebarea de responsabilitate de comandă este legitimă. În sistemele post-sovietice, șeful rar „nu știe” când subordonații protejează afaceri de milioane.
Ruslan Kravchenko este procurorul general al Ucrainei din iunie 2025. A fost numit de Zelensky după demisia lui Andriy Kostin (în urma unui scandal cu certificate de invaliditate false printre procurori). Este șeful instituției care ar trebui să coordoneze urmărirea penală, inclusiv în cazuri de corupție. Este numit politic, fără proceduri de selecție, direct de Zelensky. E bine să ne reamintim că anul trecut Zelensky a emis o lege care punea sub controlul direct al procurorului general (numit de el) întreaga structură anti-corupție. Legea a fost retrasă la protestele populației, dar nimeni nu își imaginează că Zelensky nu controlează, prin procurorul general, exact așa cum vrea, întreaga structură anti-corupție. Anchetele pe care le vedem făcute publice sunt doar ceea ce Zelensky vrea să vedem, ca să ne mințim singuri că Ucraina chiar luptă contra corupției.
Uneori, Zelensky se folosește de aceste structuri ca să își elimine foști adversari.
Operațiunea Midas, de anul trecut, unde s-a vorbit de circa 100 de milioane de dolari deturnați din Energoatom, implicând apropiați ai lui Zelensky precum Timur Mindich, care a fugit, și Andriy Yermak, acuzat ulterior de spălare de bani, a fost un bun prilej pentru reclamă și pentru debarasarea de foști aliați, deveniți competitori ai lui Zelensky. În acele cazuri s-au găsit saci cu bani și obiecte de lux (inclusiv toalete aurite).
Nimeni nu se îndoiește că aisbergul este mult mai mare. Zeci de miliarde cash circulă cu tonele dinspre băncile din UE (în special, Austria), prin Ungaria și România, cu avionul cargo, cu camionul sau cu geanta particulară, către Ucraina. Nimeni nu verifică nici proveniența, nici destinația acelor bani cash, motiv pentru care suntem obligați să presupunem că miliardele se regăsesc în cămările cu șobolani ucrainene sau în conturi, spălate și plăcut uscate.
Sub Zelensky (al cărui mandat a expirat de mai mult de 2 ani) puterea s-a concentrat excesiv, loialitatea contează mai mult decât integritatea, iar anchetele independente sunt tolerate doar până când lovesc prea aproape de Zelensky. Acesta este un sistem clientelar, iar nu o democrație funcțională.
Corupția la vârf slăbește argumentul pentru banii occidentali, indiferent cine îi cere.
Faptele arată o instituție-cheie infiltrată și un președinte care a numit oamenii și a încercat să slăbească controlul independent asupra lor.
Iar noi nu știm nici acum câți bani pompăm în acest regim mafiot. Inteligenții care ne conduc au decis că e secret de stat…