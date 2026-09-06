Piperea îl vizează pe Zelenski într-un nou scandal de corupție privind banii pentru războiul din Ucraina: „O instituție-cheie, infiltrată”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 sept. 2026, 12:11

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat acuzații grave privind presupuse fapte de corupție în Ucraina, susținând că o rețea de call-center-uri care ar fi colectat bani pentru război și pentru sprijinirea victimelor ar fi fost protejată de persoane din structurile de vârf ale statului.

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