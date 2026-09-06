Crin Antonescu, atac devastator la Bolojan și Fritz: „Ne amenință cu turnătoria la Bruxelles”

Publicat 6 sept. 2026, 07:18 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu a venit cu un discurs acid la adresa celor din USR și a apropiaților lui Ilie Bolojan! Despre aceștia spune că au trădat interesul național atunci când au mers la Bruxelles să ceară sancționarea României pentru a obține salvarea lui Dominic Fritz. Crin Antonescu este de părere că PNL se dizolvă pur și simplu în USR și că imaginea țării a fost afectată de demersurile progresiștilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre crin antonescubolojanfritzbruxelles