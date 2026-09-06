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Politica· 1 min citire

Crin Antonescu, atac devastator la Bolojan și Fritz: „Ne amenință cu turnătoria la Bruxelles”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 07:18
SursăRealitatea PLUS

Crin Antonescu a venit cu un discurs acid la adresa celor din USR și a apropiaților lui Ilie Bolojan! Despre aceștia spune că au trădat interesul național atunci când au mers la Bruxelles să ceară sancționarea României pentru a obține salvarea lui Dominic Fritz. Crin Antonescu este de părere că PNL se dizolvă pur și simplu în USR și că imaginea țării a fost afectată de demersurile progresiștilor.

Acești fritzi, acești bolojani, ne amenință pur și simplu cu turnătoria la Bruxelles, se duc la Bruxelles, mă gândesc ce pot să imagineze oamenii ăia, ce s-o gândi comisarul pentru justiție, de exemplu, când vede că un prim-ministru și un ministru de externe îl abordează ca să vadă cum am face noi să nu primim acei bani.

Ce pot crede oamenii în momentul în care vedem cum o țară întreagă trebuie să plătească pentru că domnul Fritz nu vrea să respecte legea.

Nu e vorba de a înghiți USR-ul în PNL, PNL-ul se dizolvă în USR.

Domnul Fritz ne spune ce e legal și ce nu e legal în România, și tot așa. Acești oameni au dat peste cap totul, atacă acum direct interesul României la Bruxelles, numai și numai pentru ca să acapareze ceea ce i-a interesat din capul locului: pozițiile de putere, deciziile tribunalele, DNA-ul.

E o formă de a lovi în interesul național, care poate fi numită și trădare, sau numiți-o cum vreți, dar asta este. Ei nu distrug doar economia României, ei distrug unitatea acestei societăți, cât a existat.

În favoarea unuia ca Fritz, care a încălcat legea în România, au spus-o instanțele.

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