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Politica· 1 min citire
Crin Antonescu, atac devastator la Bolojan și Fritz: „Ne amenință cu turnătoria la Bruxelles”
Publicat6 sept. 2026, 07:18
SursăRealitatea PLUS
Crin Antonescu a venit cu un discurs acid la adresa celor din USR și a apropiaților lui Ilie Bolojan! Despre aceștia spune că au trădat interesul național atunci când au mers la Bruxelles să ceară sancționarea României pentru a obține salvarea lui Dominic Fritz. Crin Antonescu este de părere că PNL se dizolvă pur și simplu în USR și că imaginea țării a fost afectată de demersurile progresiștilor.
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