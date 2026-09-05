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Politica· 1 min citire

Legea Fritz ar putea fi modificată. PNL și USR nu se lasă, schimbă legea ca să-l salveze pe edilul Timișoarei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 sept. 2026, 20:50
Actualizat5 sept. 2026, 20:56
SursăRealitatea PLUS

Legea Fritz ar putea fi din nou modificată în Parlament, după presiunile făcute de USR și de Guvern la Comisia Europeană. Mai mult, țara noastră ar putea pierde și banii europeni, pentru că acum Comisia analizează proiectul și cere României explicații pentru aplicarea retroactivă a acestuia. Amendamentul care îl lasă pe șeful USR fără mandat ar putea fi eliminat complet din lege până la finalul lunii.

După presiuni fără precedent făcute pe toate căile de Guvern și USR la Bruxelles, ministrul demis Dragoș Pîslaru anunță acum că legea ANI ar mai putea fi modificată în cursul acestei luni.

Liberalii și USR speră că în acest fel îl vor putea salva pe Dominic Fritz de la pierderea mandatului de primar al Timișoarei.

Salvarea liderului USR ar putea costa însă mult țara noastră. Acum, Comisia Europeană anunță că analizează proiectul și cere explicații României pentru felul în care acesta se aplică, dar și pentru numărul de demnitari care urmează să fie afectați.

În plus, într-o corespondență oficială cu Guvernul, Ursula von der Leyen anunță că riscăm să pierdem banii europeni pentru jalon.

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