Legea Fritz ar putea fi modificată. PNL și USR nu se lasă, schimbă legea ca să-l salveze pe edilul Timișoarei

Publicat 5 sept. 2026, 20:50 Actualizat 5 sept. 2026, 20:56 Sursă Realitatea PLUS

Legea Fritz ar putea fi din nou modificată în Parlament, după presiunile făcute de USR și de Guvern la Comisia Europeană. Mai mult, țara noastră ar putea pierde și banii europeni, pentru că acum Comisia analizează proiectul și cere României explicații pentru aplicarea retroactivă a acestuia. Amendamentul care îl lasă pe șeful USR fără mandat ar putea fi eliminat complet din lege până la finalul lunii.

Distribuie articolul