Mihail Neamțu (deputat AUR): ”Cine plătește pentru derapajele de la TVR și Radio România?”

Deputatul AUR Mihail Neamțu atrage atenția că simpla încetare a mandatelor directorilor Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz și Adriana Săftoiu, numiți nelegal, nu este suficientă. Parlamentarul subliniază că, sub conducerea acestora, serviciile publice au fost politizate și folosite pentru atacuri țintite la adresa valorilor și credințelor poporului român, în loc să servească interesul public.
”A fost publicată motivarea Curții Constituționale, care certifică ilegalitatea Hotărârilor Parlamentului privind numirea conducerilor TVR și Radio România. S-a făcut dreptate datorită insistențelor depuse de AUR, al cărui drept de a avea reprezentanți în conducerile celor două societăți, în conformitate cu ponderea parlamentară, a fost strivit de alianța PSD-PNL-USR-UDMR.
Atât membrii Consiliilor de Administrație, cât și directorii numiți nelegal, Robert Schwartz la Televiziunea Publică și Adriana Săftoiu la Radioul Public, trebuie să își înceteze de îndată mandatele. Și nu considerăm că această măsură este suficientă.
Constatarea neconstituționalității și pierderea funcțiilor rezolvă doar problemele de natură juridică și obligă Parlamentul să respecte legea. Dar cine plătește pentru derapajele și prejudiciul de credibilitate adus serviciilor publice de radio și televiziune de către cei numiți?
Timp de aproape un an de zile, TVR și Radio România, plătite din banii contribuabililor români, au fost cooptate sub tutela unei mașinării de propagandă, care a împins o linie ideologică fixă.
În loc ca televiziunea și radioul public să funcționeze strict ca mijloace de informare obiective și echilibrate, directorii TVR și Radio România au permis, în repetate rânduri, jigniri și atacuri suburbane la adresa Bisericii Ortodoxe Române și valorilor creștine, ridiculizarea unor segmente importante de români pe baza convingerilor politice, ceea ce arăta evident că exista o decizie editorială partizană plătită din bani publici!
Românii nu își plătesc taxele crescute de Ilie Bolojan pentru a le fi batjocorite credințele și convingerile seara la televizor. Românii nu au votat într-un fel la alegeri pentru ca un partid să fie exclus cu totul de la masa deciziilor, atât în Parlament, cât și în celelalte structuri ale statului.
De aceea, plecarea din funcție a lui Robert Schwartz și a Adrianei Săftoiu nu înseamnă că totul este dat uitării. Cine plătește pentru bătaia de joc și politizarea presei libere?
Vom face tot ce ne stă în putere ca, în momentul în care Parlamentul va reveni cu numirile conducerilor TVR și Radio România, să ne asigurăm că aceste servicii vor fi cu adevărat independente și responsabile în fața cetățenilor, nu controlate de oameni numiți nelegal și care servesc agende de partid în loc să servească interesul public”, a declarat deputatul AUR, Mihail Neamțu.
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