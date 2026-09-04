Mihail Neamțu (deputat AUR): ”Cine plătește pentru derapajele de la TVR și Radio România?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 21:13

Deputatul AUR Mihail Neamțu atrage atenția că simpla încetare a mandatelor directorilor Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz și Adriana Săftoiu, numiți nelegal, nu este suficientă. Parlamentarul subliniază că, sub conducerea acestora, serviciile publice au fost politizate și folosite pentru atacuri țintite la adresa valorilor și credințelor poporului român, în loc să servească interesul public.

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