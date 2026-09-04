Mohamad Murad, deputat AUR, la REALITATEA PLUS: „Partidele sunt doar mijloace. România are nevoie urgentă de un guvern și de stabilitate”

Incertitudinea politică de la București și căutarea unei majorități guvernamentale aduc schimbări de poziție pe scena parlamentară. Omul de afaceri Mohamad Murad, deputat din partea AUR, a comentat, la REALITATEA PLUS, ultimele evoluții legate de consultările politice de la Palatul Cotroceni, subliniind că principala prioritate a clasei politice trebuie să fie stabilitatea țării, și nu jocurile de partid.
Consultări la Palatul Cotroceni: „Un singur om nu poate scoate România din noroi”
Reacționând la informațiile privind participarea partidului AUR la consultările oficiale pentru formarea noului Executiv, Mohamad Murad a subliniat că dialogul politic reprezintă singura cale rațională în contextul economic și social actual. „Da, cred că lucrurile se vor duce pe calea normală, pentru că e ceva mai important decât orice chestiune de partid. Nu cred că partidele sunt mai importante. Partidele sunt doar mijloace. Mă bucur foarte mult că am primit această invitație și sper ca toate partidele să fim prezenți la toate negocierile, încât să putem găsi o soluție pentru țară. Unde a ajuns România, mi se pare că este imposibil ca o singură persoană să poată scoate România din noroiul în care am intrat.”
Deputatul a adăugat că, din perspectiva sa de om de afaceri, prioritatea absolută o constituie funcționarea statului și stabilitatea economică, dincolo de calculele electorale sau numărul de voturi.
Poziția AUR privind votarea noului Guvern și opțiunea alegerilor anticipate
Întrebat despre condițiile în care partidul din care face parte ar putea susține un nou Cabinet investit de Parlament, parlamentarul a explicat că abordarea formațiunii este similară cu cea a altor partide mari din opoziție sau de la guvernare.
„Sunt de acord. Dar și PSD-ul, și zona USR spun că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Credeți că nu avem și noi același drept să spunem la fel, că nu vom vota decât un guvern din care să facem parte? Acceptați negocierile și intrați în negocieri și veți vedea ce se va întâmpla. Pentru că, dacă se refuză de la bun început orice negociere, nu se va întâmpla nimic.”
Deși variantele de lucru includ alegerile anticipate sau participarea directă la guvernare, reprezentantul AUR insistă pe ideea că un Guvern politic, bine structurat și cu susținere solidă, este singura soluție capabilă să gestioneze problemele majore ale populației și mediului de afaceri.