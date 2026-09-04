Mohamad Murad, deputat AUR, la REALITATEA PLUS: „Partidele sunt doar mijloace. România are nevoie urgentă de un guvern și de stabilitate”

Publicat 4 sept. 2026, 19:37 Sursă Realitatea PLUS

Incertitudinea politică de la București și căutarea unei majorități guvernamentale aduc schimbări de poziție pe scena parlamentară. Omul de afaceri Mohamad Murad, deputat din partea AUR, a comentat, la REALITATEA PLUS, ultimele evoluții legate de consultările politice de la Palatul Cotroceni, subliniind că principala prioritate a clasei politice trebuie să fie stabilitatea țării, și nu jocurile de partid.

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