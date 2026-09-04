Formarea noului Guvern: Nicușor Dan pregătește consultări cu toate partidele, inclusiv AUR - SURSE

Președintele Nicușor Dan ar urma să convoace o nouă rundă de consultări cu toate partidele parlamentare, inclusiv AUR, pentru formarea unui nou Guvern. Pe masa negocierilor sunt mai multe variante de premier, printre care Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, Alexandru Nazare și Eugen Tomac, conform Realitatea PLUS.
Președintele Nicușor Dan ar urma să convoace o nouă rundă de consultări oficiale pentru formarea Guvernului, posibil chiar săptămâna viitoare. La discuțiile de la Palatul Cotroceni ar urma să fie chemate toate partidele parlamentare, inclusiv AUR, iar după consultări șeful statului ar putea desemna un nou candidat pentru funcția de premier.
Negocierile se anunță însă dificile, deoarece niciuna dintre variantele discutate în prezent nu are asigurată o majoritate în Parlament.
Două variante principale pentru formarea noului Guvern
În acest moment sunt luate în calcul două formule principale de guvernare. Prima este formarea unui Guvern în jurul PSD, iar cea de-a doua presupune un Executiv susținut de PNL și USR.
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Partidele încearcă să găsească o formulă care să poată obține suficiente voturi în Parlament, înainte ca președintele Nicușor Dan să facă o nouă desemnare.
Șeful statului și-ar dori ca formațiunile politice să ajungă la Palatul Cotroceni cu o majoritate deja conturată, astfel încât următorul candidat desemnat pentru funcția de premier să aibă șanse reale să treacă de votul Parlamentului.
Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, propunerile partidelor pentru premier
PSD continuă să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. De cealaltă parte, PNL și USR ar merge pe varianta Siegfried Mureșan pentru conducerea viitorului Executiv. Niciuna dintre cele două variante nu beneficiază însă, în acest moment, de o majoritate parlamentară sigură. Negocierile continuă, iar voturile UDMR ar putea deveni decisive în formarea unei noi majorități.
Potrivit informațiilor apărute în urma discuțiilor politice, UDMR ar putea lua în calcul susținerea unui Guvern PSD, dar o decizie finală ar urma să fie luată abia după ce președintele Nicușor Dan va desemna oficial un candidat pentru funcția de premier.
Nicușor Dan ia în calcul și varianta unui premier tehnocrat
Pe lângă propunerile venite din partea partidelor, pe masa președintelui există și posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat. Două nume sunt luate în calcul în acest scenariu: Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, și Eugen Tomac, consilier prezidențial.
Eugen Tomac a mai fost desemnat în trecut pentru funcția de premier, însă nu a reușit atunci să strângă la timp o majoritate parlamentară care să îi permită formarea Guvernului. Varianta unui premier care să nu fie propunerea directă a unuia dintre marile partide ar putea fi folosită în încercarea de a debloca negocierile, dacă PSD, PNL și USR nu reușesc să construiască o majoritate în jurul propriilor candidați.
AUR va fi chemat la consultările de la Cotroceni
La următoarea rundă de consultări ar urma să participe toate formațiunile parlamentare, inclusiv AUR.
Poziția partidului condus de George Simion este însă una dificil de compatibilizat cu formulele discutate în prezent. AUR a transmis că nu va vota pentru instalarea unui Guvern din care partidul nu face parte.
În lipsa unei formule de guvernare care să includă AUR, reprezentanții partidului susțin varianta organizării alegerilor anticipate.
Participarea AUR la consultări nu înseamnă, așadar, automat și sprijin pentru viitorul Executiv, însă partidul va face parte din discuțiile oficiale pe care președintele le va purta înainte de desemnarea premierului.
Nicușor Dan vrea o majoritate înainte de desemnarea premierului
Miza principală a negocierilor rămâne formarea unei majorități parlamentare stabile. Președintele Nicușor Dan ar prefera ca partidele să clarifice această problemă înainte de consultările oficiale și să vină la Cotroceni cu o formulă care poate obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului.
PSD continuă discuțiile cu celelalte formațiuni pentru a strânge suficiente voturi, în timp ce PNL și USR încearcă să își consolideze propria variantă de guvernare. Dacă noua rundă de consultări va avea loc săptămâna viitoare, desemnarea premierului ar putea veni imediat după încheierea discuțiilor de la Palatul Cotroceni. Următoarele zile vor fi astfel decisive pentru stabilirea formulei de guvernare și a numelui celui care va încerca să obțină votul de încredere al Parlamentului.