Formarea noului Guvern: Nicușor Dan pregătește consultări cu toate partidele, inclusiv AUR - SURSE

Publicat 4 sept. 2026, 10:30 Actualizat 4 sept. 2026, 10:46 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar urma să convoace o nouă rundă de consultări cu toate partidele parlamentare, inclusiv AUR, pentru formarea unui nou Guvern. Pe masa negocierilor sunt mai multe variante de premier, printre care Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, Alexandru Nazare și Eugen Tomac, conform Realitatea PLUS.

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