Documentar-șoc: planul USR pentru interzicerea opozanților. ”Apărătorii statului de drept” pun pumnul în gura presei

Publicat 3 sept. 2026, 21:55 Actualizat 3 sept. 2026, 21:57 Sursă Realitatea PLUS

Adevărata față a ”apărătorilor statului de drept”: circ, bătăi și cenzură. În timp ce vorbesc despre democrație, transparență și libertatea presei, cei de la USR par să uite de propriile principii atunci când sunt puși în fața unor întrebări incomode. În loc de răspunsuri, apar atacurile, amenințările și încercările de a reduce la tăcere vocile care îi critică.

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