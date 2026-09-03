Documentar-șoc: planul USR pentru interzicerea opozanților. ”Apărătorii statului de drept” pun pumnul în gura presei

Adevărata față a ”apărătorilor statului de drept”: circ, bătăi și cenzură. În timp ce vorbesc despre democrație, transparență și libertatea presei, cei de la USR par să uite de propriile principii atunci când sunt puși în fața unor întrebări incomode. În loc de răspunsuri, apar atacurile, amenințările și încercările de a reduce la tăcere vocile care îi critică.
Jurnaliști interziși de oamenii lui Fritz
Deși se autoproclamă apărătorii democrației și ai transparenței, USR-iștii uită complet de aceste lucruri când li se adresează întrebări incomode. Dovadă stau ieșirile violente și derapajele aleșilor USR Brașov. Cel mai recent episod a fost semnalat de fostul USR-ist Alexandru Cușnir. Acesta a povestit pe pagina sa de socializare că a fost amenințat cu moartea de consilierul Sebastian Ichim. Totul ar fi pornit după ce Alexandru Cușnir l-a acuzat pe Ichim că în interpelarea sa a copiat pasaje din postările publicate de Asociația pe care o conduce.
”Dar nu vă certați, domnu' Ichim! Respectați... respectați cetățenii, domnule! Respectați cetățenii!”, a spus consilierul de ședință.
Însă consilierul Sebastian Ichim nu este la prima abatere. În urmă cu doi ani, acesta a chemat Poliția Locală să scoată un jurnalist din sala de ședințe a Consiliului Local, pentru că făcea poze la ședință. Inclusiv Allen Coliban s-a arătat deranjat de acel episod, uitând însă că înainte să devină primar, făcea același lucru cu politicienii de la acea vreme.
”Domnul președinte, vă rog să conduceți ședința! Presa are dreptul să stea unde vrea, la fel cum domnul primar și colegii dânsului își aduceau pe cei care le făceau...și le filmau. Nu există niciun loc desemnat! Vă rog frumos să vă reveniți și să nu mai încălcați drepturile presei!”, a spus un consilier local.
Allen Coliban:”Presa este binevenită! A fost în toate ședințele de până acum...”
Intervenție din sală: ”Mai puțin în una, domn primar! Mai puțin în una!”
Însă nu este singura dată când USR a încercat să pună pumnul în gura presei. Și actualul consilier local George Boroda, împreună cu Beatrice Moraru și secretarul de Stat Flavia Boghiu, pe atunci viceprimar, au încercat să interzică accesul unui jurnalist la o ședință publică a Consiliului Local Brașov. Conflictul a ajuns și la Avocatul Poporului, care a atras atenția Primăriei condusă la acea vreme de USR că încalcă legislația și Constituția României.
Și când nu a chemat Poliția Locală să intervină, Allen Coliban a sărit direct el la bătaie chiar în instituția pe care o conducea.
Dan Tanasă: ”Îi minți pe brașoveni! Îi minți pe brașoveni... Îi minți pe brașoveni că vrei să faci parc! Îi minți... Îi minți pe brașoveni că faci parc! Mafiotule! Mafiotule!”
Allen Coliban: ”Stilul ăsta al tău de nenorocit, extremist....”
Dan Tanasă: ”Unde-i cornul și laptele? Unde-i cornul și laptele? Unde-i cornul și laptele?”
Planul USR pentru interzicerea opozanților
Și Cătălin Drulă a făcut scandal în centrul Bucureștiului în timpul campaniei pentru alegerile locale. Fostul ministru al Transporturilor a oprit în trafic o mașină pe care era afișată averea sa de 3 milioane de dolari.
Cătălin Drulă: ”Cum vă simțiți așa când faceți mizeria asta?”
Șoferul mașinii: ”Dar cum ați făcut banii?”
Cătălin Drulă: ”Ia, ia, ziceți! Voi care... voi care...care cărați mizeria asta... Eu am făcut banii cinstit, muncind. Am fost la un start-up”.
Șoferul mașinii: ”Nu cred”
Cătălin Drulă: ”Păi nu credeți pentru că sunteți intoxicat”.
Șoferul mașinii: ”Ați făcut banii cu Securitatea!”
Cătălin Drulă: Cine vă plătește să faceți chestia asta? Cine?
Șoferul mașinii: ”Nu mă plătește nimeni”
Cătălin Drulă: ”Nu vă plătește nimeni? Nu? Serios?”