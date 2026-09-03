Alexandru Rogobete contracarează zvonurile în legătură cu propunerea sa pentru funcția de premier. Ce spune despre eventuala candidatură la Primăria Timișoarei

Alexandru Rogobete, deputat PSD și fost ministru al Sănătății, a respins informațiile potrivit cărora ar putea candida la Primăria Timișoara sau ar fi o variantă pentru funcția de prim-ministru. Social-democratul spune că în partid nu au existat discuții privind o eventuală candidatură a sa și nici negocieri pentru desemnarea sa la conducerea Guvernului.
În ceea ce privește viitorul Executiv, Rogobete afirmă că PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și consideră că intrarea social-democraților la guvernare este „cel mai probabil” scenariu.
Alexandru Rogobete neagă candidatura la Primăria Timișoara
Deputatul PSD a calificat informațiile care i-au asociat numele cu Primăria Timișoara și funcția de premier drept „două fake news-uri”. În cazul unei eventuale candidaturi în Timișoara, Rogobete susține că informația ar fi apărut în contextul situației politice în care se află Dominic Fritz.
„A fost invenția celor de la USR, bănuiala mea, care au vrut să mă lege politic de scandalul cu Dominic Fritz. Nu a existat în Partidul Social-Democrat, în partidul din care fac parte, nicio discuție vizavi de o eventuală candidatură a mea la Primăria Timișoara”, a declarat Rogobete.
Legătura deputatului cu Timișoara este una legată de perioada studiilor. Mandatul parlamentar pe care îl deține este însă obținut în județul Prahova.
„Eu sunt deputat până în anul 2028. Sunt ales în județul Prahova. Eu am făcut facultatea la Timișoara, da. Sunt asociat cu Timișoara din acest punct de vedere”, a explicat el.
Fostul ministru neagă că ar fi fost luat în calcul pentru postul de premier
Alexandru Rogobete a respins și informațiile privind o posibilă desemnare a sa pentru conducerea Guvernului. Deputatul spune că nu a discutat despre acest subiect cu persoane din zona politică sau administrativă.
„Apoi a circulat în spațiul public povestea cu desemnarea pentru funcția de premier. Nu a existat nici această discuție. N-am avut această discuție cu nicio persoană politică sau administrativă din anul acesta”, a afirmat fostul ministru.
Întrebat dacă ar accepta funcția în cazul în care președintele Nicușor Dan l-ar desemna pentru postul de prim-ministru, Rogobete nu a dorit să dezvolte un scenariu ipotetic.
„Este o discuție care nu va avea loc cel mai probabil și nu aș vrea să intru într-o zonă de speculații”, a spus el.
PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
În interiorul PSD există deja o variantă pentru funcția de prim-ministru, susține Alexandru Rogobete. Deputatul a indicat numele lui Sorin Grindeanu, actualul președinte al partidului.
„Partidul Social-Democrat are un prim-ministru desemnat și anume pe președintele partidului Sorin Grindeanu. Eu personal susțin această variantă”, a declarat el.
Rogobete consideră că actuala configurație parlamentară face mai potrivită desemnarea unui premier cu experiență politică decât a unui tehnocrat. În opinia sa, relația dintre Executiv și Parlament ar putea fi gestionată mai ușor de un politician.
„Cred că un guvern condus de un om politic ar fi o variantă pentru că algoritmul politic din Parlament acum este unul dificil și doar un om politic ar putea să migreze, dacă doriți, între executiv și Parlament”, a spus Rogobete.
Fostul ministru al Sănătății susține că un premier tehnocrat ar putea întâmpina dificultăți în coordonarea unui Executiv care are nevoie de susținere politică în Parlament.
Rogobete spune că PSD va intra „cel mai probabil” la guvernare
Întrebat dacă PSD va face parte din viitorul Guvern, Alexandru Rogobete a răspuns că acesta este scenariul cel mai probabil, însă a legat decizia de formula finală a Cabinetului și de programul de guvernare.
„Cel mai probabil, da”, a răspuns deputatul PSD.
Rogobete a precizat că, din perspectiva sa, discuțiile despre viitorul Executiv nu ar trebui să se concentreze exclusiv asupra persoanelor care ar urma să ocupe funcții.
„Cred că prea mult ne focusăm pe oameni, pe nume, pe culori și prea puțin pe programul de guvernare. Ori esența unui guvern este programul de guvernare”, a afirmat deputatul PSD.