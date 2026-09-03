Alexandru Rogobete contracarează zvonurile în legătură cu propunerea sa pentru funcția de premier. Ce spune despre eventuala candidatură la Primăria Timișoarei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 22:15

Alexandru Rogobete, deputat PSD și fost ministru al Sănătății, a respins informațiile potrivit cărora ar putea candida la Primăria Timișoara sau ar fi o variantă pentru funcția de prim-ministru. Social-democratul spune că în partid nu au existat discuții privind o eventuală candidatură a sa și nici negocieri pentru desemnarea sa la conducerea Guvernului.

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