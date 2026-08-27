Nicușor Dan reia consultările pentru Guvern pe 1 septembrie: „Este o urgență să avem stabilitate”. Ce spune despre noul premier

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 22:40

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va relua, la 1 septembrie, discuțiile cu partidele parlamentare pentru conturarea unei majorități care să susțină învestirea unui guvern cu puteri depline. Șeful statului spune că a evitat noi nominalizări în perioada vacanței parlamentare, pentru a nu amplifica riscurile de instabilitate politică înaintea evaluărilor realizate de agențiile de rating.

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