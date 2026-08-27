Nicușor Dan reia consultările pentru Guvern pe 1 septembrie: „Este o urgență să avem stabilitate”. Ce spune despre noul premier

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va relua, la 1 septembrie, discuțiile cu partidele parlamentare pentru conturarea unei majorități care să susțină învestirea unui guvern cu puteri depline. Șeful statului spune că a evitat noi nominalizări în perioada vacanței parlamentare, pentru a nu amplifica riscurile de instabilitate politică înaintea evaluărilor realizate de agențiile de rating.
„Imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare. O să vedem dacă va fi formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil”, a declarat Nicușor Dan.
Președintele a subliniat că instalarea rapidă a unui Executiv este necesară în actualul context politic și economic.
„Este o urgență. Cred că toată lumea realizează că este o urgență să avem un guvern”, a transmis acesta.
De ce nu a fost desemnat un nou premier în vară
Întrebat despre scenariul în care Eugen Tomac ar fi fost susținut pentru funcția de prim-ministru, Nicușor Dan a apreciat că aceasta ar fi putut fi o soluție favorabilă. Totuși, președintele a explicat că, după cele două tentative eșuate de formare a unui guvern, nu existau premisele obținerii unei majorități parlamentare în timpul verii.
Potrivit șefului statului, o serie de noi voturi ratate în Parlament ar fi transmis un semnal negativ la nivel internațional, în special în perioada în care agențiile de rating analizau situația României.
„După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare”, a spus președintele, arătând că noi eșecuri succesive la învestire ar fi putut afecta imaginea țării.
Guvern politic, mai probabil decât un cabinet de tehnocrați
Nicușor Dan consideră, în acest moment, că varianta cea mai realistă este formarea unui guvern compus din miniștri desemnați de partide, nu a unui cabinet tehnocrat.
„Nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici”, a declarat președintele.
Acesta a precizat că discuțiile despre structura viitorului Cabinet ar trebui purtate după ce va exista o opțiune clară pentru funcția de premier și o susținere parlamentară suficientă.
Criza politică, după demiterea Guvernului Bolojan
România se află într-un blocaj politic de la începutul lunii mai, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Ulterior, președintele Nicușor Dan a început consultări cu formațiunile politice pentru identificarea unei majorități de guvernare.
Prima propunere pentru funcția de prim-ministru, Eugen Tomac, nu a obținut sprijinul parlamentar necesar. A urmat desemnarea lui Adrian Veștea, însă Cabinetul propus de acesta nu a trecut de votul de învestitură din Parlament.
După acest eșec, PSD l-a avansat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Nicușor Dan nu a făcut însă o nouă desemnare, susținând că niciuna dintre variante nu avea, la acel moment, garanția unei majorități parlamentare.