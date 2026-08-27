România a cerut Ucrainei să cruțe navele care aduc petrol n rafinăria românească. Intervenția pe lângă autoritățile de la Kiev, explicată de Nicușor Dan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 23:41

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit că România a intervenit direct pe lângă autoritățile ucrainene pentru ca navele care transportă petrol kazah către rafinăria Petromidia să poată traversa Marea Neagră fără să fie afectate de operațiunile militare ale Kievului. Potrivit șefului statului, solicitările Bucureștiului au fost respectate în situațiile în care au fost transmise.

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