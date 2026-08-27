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Sanatate· 2 min citire

Alertă de sănătate publică: INSP confirmă 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 aug. 2026, 15:48

Numărul îmbolnăvirilor cauzate de virusul West Nile este în creștere pe teritoriul țării noastre. Potrivit datelor oficiale furnizate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 3 iunie – 25 august au fost raportate 46 de cazuri de infecție, dintre care 38 au fost confirmate de analizele de laborator, iar 8 sunt considerate cazuri probabile. Medicii trag un semnal de alarmă și recomandă populației măsuri sporite de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari.

Epidemia de West Nile face primele victime în România. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat că două persoane de vârsta a treia, care sufereau și de alte afecțiuni cronice grave, au murit în urma complicațiilor provocate de înțepăturile de țânțari infectați.

Bucureștiul concentrează aproape jumătate din îmbolnăviri

Capitala rămâne cel mai mare focar din țară, înregistrând 20 de cazuri de infecție. Restul îmbolnăvirilor s-au distribuit pe teritoriul a 15 județe:

  • Peste 3 cazuri: Călărași (4), Giurgiu (4), Ilfov (4)

  • 1-2 cazuri: Ialomița (2), Suceava (2), Argeș (1), Bihor (1), Botoșani (1), Cluj (1), Galați (1), Harghita (1), Iași (1), Mureș (1), Satu Mare (1) și Vaslui (1).

Cum vă puteți proteja: Recomandările esențiale ale medicilor

Pentru a reduce riscul de infectare cu virusul West Nile, epidemiologii recomandă populației să aplice măsuri stricte de prevenție în gospodării și în aer liber:

  • Protecție personală: Purtați haine cu mâneci și pantaloni lungi în special la lăsarea serii și folosiți substanțe repelente de calitate anti-țânțari.

  • Siguranța locuinței: Montați plase de protecție la ferestre și uși și utilizați spray-uri sau aparate insecticide la interior.

  • Igienizarea curții: Îndepărtați recipienții cu apă stagnantă, golitți bălțile din jurul caselor și colectați periodic gunoiul menajer pentru a opri înmulțirea insectelor.

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