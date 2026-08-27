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Sanatate· 2 min citire
Alertă de sănătate publică: INSP confirmă 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România
Foto/Profimedia
Numărul îmbolnăvirilor cauzate de virusul West Nile este în creștere pe teritoriul țării noastre. Potrivit datelor oficiale furnizate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 3 iunie – 25 august au fost raportate 46 de cazuri de infecție, dintre care 38 au fost confirmate de analizele de laborator, iar 8 sunt considerate cazuri probabile. Medicii trag un semnal de alarmă și recomandă populației măsuri sporite de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari.
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