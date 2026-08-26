O familie ar fi fost implicată într-o rețea de trafic de droguri. Un copil de 10 ani ar fi fost folosit pentru vânzarea de canabis

O anchetă de amploare privind traficul de droguri a dus la reținerea a zece persoane în județul Arad. Printre suspecți se află și doi membri ai aceleiași familii, un bărbat și o femeie, despre care anchetatorii susțin că ar fi comercializat canabis inclusiv prin intermediul unui copil în vârstă de doar 10 ani.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat pe parcursul anului 2026 și ar fi fost implicată în procurarea, deținerea, manipularea, intermedierea și vânzarea de droguri și substanțe cu efect psihoactiv. Tranzacțiile ar fi avut valori cuprinse între 100 și 1.400 de lei.
Droguri vândute în Arad. Ce au descoperit anchetatorii
Polițiștii spun că suspecții ar fi comercializat atât canabis, cât și substanțe cristaline precum 3-CMC, 4-CMC și α-Etilaminopentiofenona.
Ancheta a scos la iveală și un aspect deosebit de grav. Un bărbat și o femeie, despre care autoritățile precizează că sunt membri ai aceleiași familii, ar fi vândut canabis inclusiv cu ajutorul unui minor în vârstă de 10 ani.
În acest dosar sunt investigate zece persoane pentru trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive. Două dintre persoanele vizate sunt cercetate suplimentar pentru deținerea de droguri de risc în vederea consumului propriu.
14 percheziții domiciliare în județul Arad
Anchetatorii au efectuat, marți, 14 percheziții domiciliare în cadrul operațiunii. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe probe considerate importante pentru anchetă.
Printre bunurile găsite se numără cantități de substanțe vegetale și cristaline, inclusiv canabis și α-Etilaminopentiofenonă. Polițiștii au mai descoperit grindere, cântare de precizie, obiecte pe care existau urme de substanțe și diferite sume de bani în lei.
Toate acestea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și stabilirea cu exactitate a modului în care ar fi funcționat activitatea de trafic de droguri.
Șapte persoane au ajuns în arest preventiv
După administrarea probelor, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Arad au dispus reținerea celor zece persoane cercetate.
Ulterior, miercuri, cazul a ajuns în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad. Instanța a decis ca șapte dintre suspecți să fie arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
În cazul unei femei, judecătorul a dispus măsura arestului la domiciliu, tot pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost procurate și distribuite drogurile, precum și pentru identificarea întregii activități desfășurate de persoanele vizate.