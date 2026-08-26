O familie ar fi fost implicată într-o rețea de trafic de droguri. Un copil de 10 ani ar fi fost folosit pentru vânzarea de canabis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:35

O anchetă de amploare privind traficul de droguri a dus la reținerea a zece persoane în județul Arad. Printre suspecți se află și doi membri ai aceleiași familii, un bărbat și o femeie, despre care anchetatorii susțin că ar fi comercializat canabis inclusiv prin intermediul unui copil în vârstă de doar 10 ani.

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