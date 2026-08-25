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Justitie· 1 min citire
Scandal la DNA Iași, la audierea Cristinei Trăilă: avocata subalternei lui Bolojan a agresat un jurnalist VIDEO
Avocata Cristinei Trăilă/ Captură video
Publicat25 aug. 2026, 12:18
Actualizat25 aug. 2026, 12:29
SursăRealitatea PLUS
Audierile momentului la DNA Iași! Subalterna lui Ilie Bolojan, Cristina Trăilă, se află la audierile procurorilor în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogos din biroul premierului. Secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, este suspectă în dosar, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta este acuzată de complicitate la abuz în serviciu. A fost și scandal la intrarea la audieri, avocata lui Trăilă a lovit jurnalistul care punea întrebări.
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