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Justitie· 1 min citire

Scandal la DNA Iași, la audierea Cristinei Trăilă: avocata subalternei lui Bolojan a agresat un jurnalist VIDEO

Avocata Cristinei Trăilă/ Captură video

Avocata Cristinei Trăilă/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 12:18
Actualizat25 aug. 2026, 12:29
SursăRealitatea PLUS

Audierile momentului la DNA Iași! Subalterna lui Ilie Bolojan, Cristina Trăilă, se află la audierile procurorilor în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogos din biroul premierului. Secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, este suspectă în dosar, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta este acuzată de complicitate la abuz în serviciu. A fost și scandal la intrarea la audieri, avocata lui Trăilă a lovit jurnalistul care punea întrebări.

Imaginile care surprind întreaga scenă au fost obținute de Realitatea PLUS. Ele relevă dialogul hlucinant dintre avocata Cristinei Trăilă și un jurnalist prezent la sediul DNA Iași pentru a-și face meseria, respectiv pentru a afla detalii despre audierile făcute de procurori.

Reporter: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemată azi la DNA?

Avocată: Păi dumneavoastră de ce mă întrebați dacă ea...

Avocată: Nu mai sunteți pe domeniul public. Nu mai sunteți pe domeniul public. Nu mai sunteți...

Reporter: Nu mă agresați, doamna avocat!

Subalterna lui Ilie Bolojan, Cristina Trăilă, a ajuns, marți, 25 august, la audierile procurorilor în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogos din biroul premierului Ilie Bolojan.

Secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, este suspectă în dosar, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta este acuzată de complicitate la abuz în serviciu.

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