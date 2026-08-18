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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan pregătește desemnarea noului premier. Variantele aflate pe masa președintelui României - SURSE

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 13:31
Actualizat18 aug. 2026, 13:38
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace din nou liderii partidelor la Palatul Cotroceni, în încercarea de a contura o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Guvern. În acest moment sunt analizate două scenarii principale: un Executiv politic condus de Sorin Grindeanu și un guvern tehnocrat, conform informațiilor prezentate de Realitatea PLUS.

Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de premier

Prima variantă este susținută de PSD, care își dorește formarea unui guvern politic. Potrivit informațiilor, Sorin Grindeanu este singurul nume propus în acest moment de social-democrați pentru conducerea viitorului Executiv. Pentru ca un asemenea guvern să primească votul de încredere al Parlamentului, PSD are nevoie și de sprijinul UDMR. Tocmai de aceea, în aceste zile au loc noi întâlniri și discuții între liderii celor două formațiuni. Negocierile sunt esențiale pentru strângerea numărului necesar de voturi.

PNL susține varianta unui guvern tehnocrat

Cea de-a doua variantă care ar urma să ajungă pe masa președintelui este propusă de PNL și presupune formarea unui guvern tehnocrat. Acest scenariu a mai fost analizat și în trecut. A existat chiar și o nominalizare făcută de președinte, însă aceasta nu a beneficiat, la momentul respectiv, de susținerea liberalilor. În prezent, varianta unui Executiv tehnocrat pare mai greu de pus în practică. Chiar și cu sprijinul UDMR, aceasta nu ar avea suficiente voturi pentru a obține majoritatea necesară în Parlament.

O propunere oficială ar putea veni la începutul lunii septembrie

Discuțiile decisive ar urma să aibă loc în această săptămână, la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan îi va chema din nou la consultări pe liderii partidelor. Președintele vrea să se asigure că persoana desemnată pentru funcția de premier poate forma un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Dacă negocierile politice avansează, propunerea oficială ar putea fi anunțată la începutul lunii septembrie, adică peste aproximativ două săptămâni.

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