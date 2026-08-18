Nicușor Dan pregătește desemnarea noului premier. Variantele aflate pe masa președintelui României - SURSE

Publicat 18 aug. 2026, 13:31 Actualizat 18 aug. 2026, 13:38 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace din nou liderii partidelor la Palatul Cotroceni, în încercarea de a contura o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Guvern. În acest moment sunt analizate două scenarii principale: un Executiv politic condus de Sorin Grindeanu și un guvern tehnocrat, conform informațiilor prezentate de Realitatea PLUS.

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