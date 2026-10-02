Caz șocant în Călărași: bărbat reținut după ce ar fi ucis un câine și l-ar fi legat de un arbust

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din județul Călărași a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că a omorât intenționat un câine, după care ar fi transportat animalul și l-ar fi legat de un arbust aflat pe marginea străzii.
Ancheta a fost declanșată după ce o localnică din comuna Nicolae Bălcescu a descoperit câinele mort în apropierea locuinței sale și a sesizat Poliția.
Câinele mort a fost găsit legat de un copăcel
Sesizarea a fost făcută pe 25 septembrie 2026, când femeia a anunțat autoritățile că a găsit, pe stradă, un câine fără viață. Animalul era legat cu o sfoară de un arbust aflat în dreptul locuinței sale.
Cazul a intrat în atenția polițiștilor din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Călărași. Pentru stabilirea cauzei morții, cadavrul câinelui a fost preluat și predat reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călărași, în vederea efectuării necropsiei.
Investigațiile au continuat pentru identificarea persoanei responsabile.
Suspectul ar fi găsit câinele căzut într-o groapă
În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 30 de ani pe care îl suspectează de comiterea faptei.
Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 24 spre 25 septembrie, în intervalul aproximativ 22:00-06:30, bărbatul ar fi omorât intenționat un câine de rasă comună, mascul, de talie medie.
Animalul ar fi ajuns într-o groapă din curtea locuinței suspectului, iar acesta ar fi recurs ulterior la uciderea câinelui. După aceea, potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi transportat cadavrul și l-ar fi legat de un arbust situat vizavi de locuința femeii care a alertat autoritățile.
Ancheta urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs moartea animalului și toate circumstanțele în care cadavrul a fost abandonat în spațiul public.
Percheziție la locuința bărbatului
Joi, 1 octombrie, anchetatorii au făcut o percheziție la domiciliul bărbatului suspectat de uciderea câinelui.
La acțiune au participat polițiști de la Biroul pentru Protecția Animalelor și Serviciul Criminalistic, sprijiniți de colegii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
În urma percheziției, oamenii legii au descoperit și ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă și pentru documentarea activității infracționale.
La finalul cercetărilor desfășurate până în acest moment, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru infracțiunea de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.