Caz șocant în Călărași: bărbat reținut după ce ar fi ucis un câine și l-ar fi legat de un arbust

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 18:46

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din județul Călărași a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că a omorât intenționat un câine, după care ar fi transportat animalul și l-ar fi legat de un arbust aflat pe marginea străzii.

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