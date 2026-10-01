Doi oameni, reținuți la Galați după ce ar fi adus din Spania droguri ascunse într-un colet. Anchetatorii au găsit canabis și cocaină

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 18:21

Două persoane din Galați, în vârstă de 43 și 44 de ani, au fost reținute de procurorii DIICOT, într-un dosar privind traficul internațional și intern de droguri. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi adus în România, prin intermediul unei firme de curierat, o cantitate importantă de canabis și cocaină, despre care există suspiciunea că urma să fie comercializată.

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