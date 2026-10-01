Doi oameni, reținuți la Galați după ce ar fi adus din Spania droguri ascunse într-un colet. Anchetatorii au găsit canabis și cocaină

Două persoane din Galați, în vârstă de 43 și 44 de ani, au fost reținute de procurorii DIICOT, într-un dosar privind traficul internațional și intern de droguri. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi adus în România, prin intermediul unei firme de curierat, o cantitate importantă de canabis și cocaină, despre care există suspiciunea că urma să fie comercializată.
Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost cumpărate din Spania în cursul lunii septembrie 2026 și ulterior introduse în România într-un colet expediat printr-o societate de curierat.
Drogurile ar fi fost ascunse într-un colet venit din Spania
Operațiunea polițiștilor și procurorilor a avut loc miercuri, în municipiul Galați. Cele două persoane au fost prinse în flagrant după ce ar fi preluat coletul în care, potrivit anchetatorilor, se aflau substanțele interzise.
În urma verificărilor, autoritățile ar fi identificat aproximativ 1,7 kilograme de canabis și 65 de grame de cocaină.
Cantitatea de droguri ar fi fost destinată, conform suspiciunilor anchetatorilor, vânzării pe piața din România.
Dosarul este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galați.
Ce măsuri au luat procurorii
După prinderea în flagrant și administrarea probelor, procurorii au dispus reținerea celor două persoane la data de 30 septembrie 2026.
Joi, 1 octombrie, anchetatorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați și au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Cele două persoane sunt cercetate pentru infracțiuni de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc.