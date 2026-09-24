Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie la Iași. Ce moaște vor fi aduse anul acesta și care este programul

Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie, la Iași, unde sunt așteptați peste 200.000 de credincioși. Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria.
Pelerinajul organizat la Catedrala Mitropolitană din Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura între 8 și 15 octombrie 2026. Anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Peste 200.000 de persoane sunt așteptate la eveniment.
Când începe pelerinajul
Potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor, pelerinajul va începe joi, 8 octombrie, la ora 6:00, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La 6:30, moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, iar de la ora 7:00 vor fi așezate spre închinare în baldachinul amenajat în zona ansamblului mitropolitan.
Moaștele vor rămâne în baldachin până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul catedralei. Organizatorii estimează că acest lucru se va întâmpla la începutul zilei de 15 octombrie.
Un alt moment din program este procesiunea „Calea Sfinților”, programată duminică, 11 octombrie, între orele 19:00 și 20:30. Aceasta va include moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
Liturghia din 14 octombrie
În ziua de sărbătoare a Sfintei Cuvioase Parascheva, miercuri, 14 octombrie, Sfânta Liturghie va începe la ora 9:00. Slujba va fi oficiată pe un podium amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Cei care nu vor putea ajunge în apropierea podiumului vor putea urmări slujba pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locuri.
Peste 50 de evenimente culturale
Tot în octombrie va avea loc prima ediție a Sacrum Iași Art Festival, programată între 4 și 30 octombrie. Festivalul va reuni peste 50 de evenimente, între care expoziții, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film și dezbateri. Tema ediției inaugurale este „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”.