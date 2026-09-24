Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie la Iași. Ce moaște vor fi aduse anul acesta și care este programul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 20:12

Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie, la Iași, unde sunt așteptați peste 200.000 de credincioși. Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria.

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