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Extern· 2 min citire
Rusia pregătește ”atacuri hibride cu drone și rachete” împotriva aliaților Kievului. Avertismentul premierului polonez Donald Tusk
FOTO: Arhivă
Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că planurile Rusiei în cadrul războiului împotriva Ucrainei includ atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva aliaților europeni ai Kievului, transmite AFP.
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