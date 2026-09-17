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Rusia pregătește ”atacuri hibride cu drone și rachete” împotriva aliaților Kievului. Avertismentul premierului polonez Donald Tusk

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 21:42

Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că planurile Rusiei în cadrul războiului împotriva Ucrainei includ atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva aliaților europeni ai Kievului, transmite AFP.

Riscul unor incidente pe flancul estic al NATO

”Planul rus, potrivit evaluărilor serviciilor de informații (...), include atacuri hibride cu drone și rachete împotriva țărilor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia”, a afirmat premierul Tusk într-un discurs în fața Parlamentului.

”Există un risc real ca dronele (...) să poată ajunge pe teritoriul uneia sau mai multor țări de pe flancul estic al NATO”, a adăugat el.

Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că, în cazul unor astfel de incidente, Moscova ar putea susține că eventualele pagube au fost provocate accidental.

În pofida posibilelor ”daune, narațiunea oficială (a Moscovei) va fi aceea că este vorba de un accident”, a mai declarat șeful executivului polonez.

Potrivit lui, un astfel de scenariu ar urmări și să afecteze solidaritatea statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice și încrederea în mecanismul de apărare colectivă.

”Obiectivul (...) este, de asemenea, să slăbească coeziunea generală a NATO și (...) să convingă țările NATO (...) că articolul 5 (care prevede apărarea reciprocă, n.r.) este mai degrabă teoretic decât real”, a continuat Tusk.

Tusk, vizită în Ucraina

Premierul polonez este așteptat vineri în Ucraina, unde are programate mai multe întrevederi, inclusiv o întâlnire cu omologul său slovac, Robert Fico.

Polonia, care are graniță cu Ucraina, Belarus și regiunea rusă Kaliningrad, a acuzat în repetate rânduri Rusia de acte de sabotaj de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Țara reprezintă principala rută de tranzit pentru transporturile de ajutor militar și umanitar occidental destinate Ucrainei.

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