Rusia pregătește ”atacuri hibride cu drone și rachete” împotriva aliaților Kievului. Avertismentul premierului polonez Donald Tusk

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 21:42

Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că planurile Rusiei în cadrul războiului împotriva Ucrainei includ atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva aliaților europeni ai Kievului, transmite AFP.

Distribuie articolul