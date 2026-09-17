Nicușor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în Ucraina

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 17:21

Președintele României, Nicușor Dan, va participa vineri, 18 septembrie, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, informează Administrația Prezidențială.

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