Nicușor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, va participa vineri, 18 septembrie, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, informează Administrația Prezidențială.
Investițiile și dezvoltarea economică, pe agenda summitului
Potrivit sursei citate, în marja summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, printre care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale, precum și întâlniri dedicate cooperării culturale și conservării naturii.
Președintele României, alături de președintele Ucrainei și de ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, va deschide lucrările Forumului Economic, precizează Administrația Prezidențială.
Forumul Economic Carpatic își propune să reunească reprezentanți ai statelor traversate de Munții Carpați, Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina, precum și alți actori relevanți pentru cooperarea regională.
Reuniunea la nivel înalt urmărește coordonarea eforturilor pentru valorificarea potențialului economic al regiunii carpatice, creșterea atractivității acesteia pentru investiții, protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural, precum și consolidarea coeziunii regionale.
Președintele României va pleda pentru o cooperare regională mai strânsă
În cadrul acestui summit, președintele Nicușor Dan va sublinia faptul că România găzduiește cel mai lung segment al arcului carpatic, care reprezintă peste jumătate din suprafața totală a acestui lanț muntos la nivel european, având, în concordanță, un profil solid și activ în cooperarea regională.
Șeful statului va evidenția, de asemenea, că succesul unei platforme regionale dedicate Carpaților depinde de o cooperare eficientă și integrată între statele implicate. Aceasta ar trebui să consolideze relațiile de bună vecinătate, să genereze valoare adăugată, să stimuleze schimburile economice și investițiile și să susțină proiecte cu impact direct asupra comunităților.
Totodată, România susține utilizarea eficientă și inteligentă a inițiativelor și resurselor deja existente, în perspectiva consolidării unui viitor european comun, transmite sursa citată anterior.