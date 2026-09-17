Polonia pregătește convocarea a peste 300.000 de rezerviști și recruți în 2027. Varșovia își extinde efectivele militare

Polonia intenționează să convoace, în 2027, peste 300.000 de rezerviști și recruți, inclusiv militari profesioniști și voluntari, potrivit unui proiect al Ministerului Apărării, ale cărui detalii au fost făcute publice joi, relatează agenția EFE.
Peste 200.000 de cetățeni, vizați de convocări
Proiectul Ministerului Apărării prevede crearea a 20.000 de noi posturi în serviciul militar profesionist, cu 6.500 mai multe decât în anul precedent. Acestora li se adaugă 200.000 de rezerviști și 83.700 de membri ai corpurilor auxiliare.
În cadrul măsurii, peste 200.000 de cetățeni vor fi convocați pentru evaluarea capacităților și repartizarea într-o unitate militară, în eventualitatea unei mobilizări.
Este cea mai amplă campanie de convocare din ultimii ani și îi vizează atât pe bărbații, cât și pe femeile cu vârsta de până la 60 de ani. Aceștia vor trebui să se prezinte la centrele de recrutare desemnate, unde le vor fi evaluate condiția fizică și cunoștințele.
Ulterior, persoanele eligibile vor fi trecute în rezerva armatei și repartizate provizoriu într-o structură militară.
Neprezentarea fără un motiv justificat sau refuzul de a da curs ordinului de convocare poate atrage sancțiuni, de la amendă până la aducerea cu poliția la centrul de recrutare, în conformitate cu prevederile Legii privind apărarea patriei.
În cazul în care este considerat necesar, o parte dintre rezerviști ar putea fi chemați să participe la perioade de instruire de până la 90 de zile consecutive.
Varșovia își consolidează efectivele militare
Strategia se înscrie în ambiția anunțată de Varșovia după invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022, de a construi una dintre cele mai puternice armate terestre din Europa.
Potrivit datelor Ministerului Apărării, efectivele Forțelor armate poloneze au depășit deja 220.000 de militari, față de aproximativ 130.000 înainte de război. Autoritățile poloneze urmăresc să ajungă la 300.000 de militari activi și la un efectiv de până la 500.000 de persoane, dacă sunt incluși și rezerviștii, până în 2039.
Extinderea efectivelor este susținută și prin majorarea cheltuielilor pentru apărare. Bugetul alocat acestui domeniu reprezintă aproximativ 4,8% din PIB în 2026, față de 4,7% în anul precedent. Pentru 2027, autoritățile poloneze estimează că cheltuielile pentru apărare vor reprezenta aproximativ 4,5% din PIB, potrivit agenției de presă citate anterior.