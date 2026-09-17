Polonia pregătește convocarea a peste 300.000 de rezerviști și recruți în 2027. Varșovia își extinde efectivele militare

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 16:27

Polonia intenționează să convoace, în 2027, peste 300.000 de rezerviști și recruți, inclusiv militari profesioniști și voluntari, potrivit unui proiect al Ministerului Apărării, ale cărui detalii au fost făcute publice joi, relatează agenția EFE.

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