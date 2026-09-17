Catastrofă într-o mină de aur din Sudan. Cel puțin 82 de morți și zeci de persoane dispărute

Cel puțin 82 de persoane au murit după prăbușirea unei mine informale de aur din Sudan, iar alte zeci sunt în continuare dispărute. Salvatorii încearcă să ajungă la victime aflate la peste 30 de metri adâncime, însă operațiunea este îngreunată de lipsa utilajelor.
Cel puțin 82 de persoane au murit în urma prăbușirii unei mine de aur din Sudan, țară afectată de peste trei ani de război. Alte zeci de persoane sunt în continuare date dispărute, iar salvatorii încearcă să ajungă la victime în condițiile în care nu dispun de echipamentele necesare.
Accidentul s-a produs la mina al-Zara din Nuhud, în provincia Kordofanul de Vest. Până miercuri după-amiază, echipele de intervenție recuperaseră 82 de cadavre, iar reprezentanții unei rețele locale care acordă asistență comunităților afectate de conflict au transmis că alte zeci de persoane nu au fost încă găsite.
Salvatorii încearcă să ajungă la victime aflate la peste 30 de metri
Operațiunile de căutare sunt îngreunate de lipsa utilajelor. Echipele de salvare aveau la dispoziție un singur motostivuitor aflat în proprietate privată, în timp ce victimele ar putea fi prinse la adâncimi de peste 30 de metri.
„Nu avem utilajele necesare pentru a ridica pământul și pietrele și pentru a căuta supraviețuitori la adâncimi de peste 30 de metri”, a explicat Suleiman Abu Hmeida, reprezentant al Emergency Response Rooms, precizând că în mină lucrau zeci de persoane.
Khairal-Sayed Gabara, unul dintre supraviețuitori, a descris prăbușirea drept una de proporții și situația de la fața locului ca fiind extrem de gravă. Un alt supraviețuitor, Al-Amin Suliman, spunea miercuri dimineață, când bilanțul ajunsese la 60 de morți, că în interiorul minei se mai aflau persoane blocate.
Prăbușirea a început într-un puț și s-a extins la alte galerii
Primele probleme au apărut duminică, atunci când unul dintre puțurile minei s-a prăbușit. Surparea s-a extins ulterior către alte galerii interconectate.
Al-Zara este o exploatare informală, unde oamenii lucrează fără forme reglementate de angajare. Mina nu dispunea de măsuri elementare de siguranță și protecție, iar exploatarea se întinde pe aproximativ un kilometru și se află într-o zonă cu sol nisipos și fragil.
Mina se află într-o zonă controlată de RSF
Zona în care se află exploatarea este controlată de Forțele de Sprijin Rapid, gruparea paramilitară RSF care se confruntă cu armata sudaneză în războiul izbucnit în 2023.
Sudanul este un important producător de aur, iar accidentele mortale în exploatările miniere de mici dimensiuni nu sunt neobișnuite, pe fondul aplicării deficitare a standardelor de securitate. Două accidente similare, produse în 2021 și 2023, s-au soldat împreună cu 52 de morți.
Industria aurului este legată și de conflictul care afectează țara. Experți mandatați de ONU au arătat că importante cantități de aur au fost scoase ilegal din Sudan pentru finanțarea RSF, care controlează zone producătoare din Darfur și Kordofan.