Catastrofă într-o mină de aur din Sudan. Cel puțin 82 de morți și zeci de persoane dispărute

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 12:53

Cel puțin 82 de persoane au murit după prăbușirea unei mine informale de aur din Sudan, iar alte zeci sunt în continuare dispărute. Salvatorii încearcă să ajungă la victime aflate la peste 30 de metri adâncime, însă operațiunea este îngreunată de lipsa utilajelor.

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