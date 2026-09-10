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Fermierii români, loviți de valul de scumpiri: România, în topul UE la creșterea costurilor de producție agricolă
Foto/Profimedia/Arhivă
Prețurile produselor agricole din Uniunea Europeană au înregistrat o scădere de 5,8% în cel de-al doilea trimestru al anului 2026 față de perioada similară din 2025. Potrivit datelor publicate joi de Eurostat, evoluția marchează al treilea trimestru consecutiv de ieftiniri pe piața agricolă comunitară.
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