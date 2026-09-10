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Fermierii români, loviți de valul de scumpiri: România, în topul UE la creșterea costurilor de producție agricolă

Foto/Profimedia/Arhivă

Foto/Profimedia/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 13:31

Prețurile produselor agricole din Uniunea Europeană au înregistrat o scădere de 5,8% în cel de-al doilea trimestru al anului 2026 față de perioada similară din 2025. Potrivit datelor publicate joi de Eurostat, evoluția marchează al treilea trimestru consecutiv de ieftiniri pe piața agricolă comunitară.

În timp ce prețurile produselor agricole din Uniunea Europeană scad, costurile de producție înregistrează majorări consistente. În trimestrul II din 2026, prețul inputurilor agricole (energie, îngrășăminte, furaje) a crescut cu 4,7% la nivelul UE, punând capăt unei perioade de stabilitate.

România se află la un pas de vârful scumpirilor din UE, cu un avans al costurilor de 11,7%, fiind depășită doar de Lituania (16,4%). La polul opus, Ungaria și Polonia au raportat creșteri modeste, de doar 1,2%.

Paradoxul pieței românești continuă și la vânzare: în timp ce 20 de state UE au consemnat scăderi severe la produsele agricole (conduse de Danemarca cu -17,2%), România a înregistrat o ușoară creștere de aproximativ 1%. La nivel european, cele mai mari ieftiniri s-au observat la lapte (-16,6%) și cereale (-5,6%), însă fermierii sunt afectați direct de explozia prețurilor la energie (+22%) și îngrășăminte (+13,4%).

Costurile de producție (Inputuri):

  • Media UE: +4,7% în T2 2026 (după o perioadă de stabilitate în 2025 și T1 2026).

  • Top scumpiri: Lituania (+16,4%) și România (+11,7%).

  • Cele mai mici creșteri: Ungaria și Polonia (+1,2%).

  • Factori principali de scumpire: Energia și lubrifianții (+22%), îngrășămintele (+13,4%).

Prețurile la poarta fermei (Produse agricole):

  • Scăderi în 20 de state UE, cele mai accentuate fiind în Danemarca (-17,2%), Irlanda (-16,2%), Letonia și Estonia (-14,5%).

  • Situația în România: Creștere ușoară de aproximativ 1%.

  • Evoluție pe categorii: Ieftiniri vizibile la lapte (-16,6%) și cereale (-5,6%).

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