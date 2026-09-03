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Politica· 1 min citire
Bolojan și Tănăsescu, invitați în fața comisiei parlamentare care investighează întâlnirea dintre cei doi, din cabinetul lui Mircea Abrudean
Simina Tanasescu si Ilie Bolojan
Publicat3 sept. 2026, 14:12
Actualizat3 sept. 2026, 14:15
SursăRealitatea PLUS
Toate înregistrările întâlnirii secrete dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu vor fi vizionate săptămâna viitoare! Potrivit unor surse, presa va fi prezentă în comisia de constituționalitate care anchetează discuția. Marți vor avea loc și audieri, iar primii chemați să ofere detalii sunt chiar protagoniștii controversatului episod.
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