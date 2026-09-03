PSD: USR dezinformează oficialii europeni, împotriva României, pentru a-l salva pe condamnatul Fritz

Publicat 3 sept. 2026, 14:33 Actualizat 3 sept. 2026, 14:34

PSD condamnă ferm acțiunile incalificabile întreprinse de USR la nivelul Uniunii Europene împotriva României, în încercarea de a-l salva pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile în cazul conflictului de interese.

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