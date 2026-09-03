Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „PNL și USR au dus cazul Fritz la Bruxelles și au pus în pericol 770 de milioane de euro care aparțin României”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 14:57

Europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia acuză PNL și USR că au transformat apărarea mandatului lui Dominic Fritz într-un demers care riscă să coste România 770 de milioane de euro din fonduri europene. Adrian Axinia susține că cele două partide au exportat la Bruxelles o dispută politică internă și au oferit Comisiei Europene pretextul pentru a cere explicații României, punând interesul unui singur politician înaintea interesului țării.

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