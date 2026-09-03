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Politica· 1 min citire
Gigi Becali, în centrul unui scandal monstru. USR cere demolarea bisericii acestuia
Publicat3 sept. 2026, 14:27
SursăRealitatea PLUS
Gigi Becali se află în centrul unui nou scandal cu USR la Techirghiol. Biserica pe care a construit-o pe malul lacului, într-o zonă protejată, ar fi fost ridicată fără autorizațiile necesare, iar omul de afaceri s-a ales cu dosar penal. Becali nu renunță însă și spune că va muta biserica cu o macara de 100 de tone.
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