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Politica· 1 min citire

Gigi Becali, în centrul unui scandal monstru. USR cere demolarea bisericii acestuia

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 14:27
SursăRealitatea PLUS

Gigi Becali se află în centrul unui nou scandal cu USR la Techirghiol. Biserica pe care a construit-o pe malul lacului, într-o zonă protejată, ar fi fost ridicată fără autorizațiile necesare, iar omul de afaceri s-a ales cu dosar penal. Becali nu renunță însă și spune că va muta biserica cu o macara de 100 de tone.

Gigi Becali s-a ales cu dosar penal după ce a construit o biserică de lemn pe malul lacului Techirghiol. Acesta este de părere că USR încearcă cu orice preț să-i distrugă biserica și o acuză pe Diana Buzoianu în legătură cu ordinul privind aria protejată.

Autoritățile susțin că această biserică ar fi fost construită fără autorizațiile necesare, având în vedere că este o zonă protejată.

Gigi Becali nu se lasă, spune că terenul este proprietate proprie, biserica este construită din lemn și dacă biserica este problemă, spune acesta, atunci o poate muta. Becali a adus inclusiv o macara pentru acest lucru. Tot acest conflict între Gigi Becali și USR este și de natură penală.

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