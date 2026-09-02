Alertă: caz de infecție cu virusul West Nile, confirmat în Teleorman. Primăria recomandă evitarea ieșirilor seara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 23:45

Un caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat în orașul Videle, județul Teleorman. Diagnosticul a fost stabilit la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, potrivit anunțului făcut de primarul orașului, Cornel Gogan. Autoritățile au pregătit și acțiuni de combatere a țânțarilor.

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