Alertă: caz de infecție cu virusul West Nile, confirmat în Teleorman. Primăria recomandă evitarea ieșirilor seara

Un caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat în orașul Videle, județul Teleorman. Diagnosticul a fost stabilit la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, potrivit anunțului făcut de primarul orașului, Cornel Gogan. Autoritățile au pregătit și acțiuni de combatere a țânțarilor.
Locuitorii din Videle sunt avertizați să fie mai atenți în perioada următoare, după confirmarea unui caz de infecție cu virusul West Nile la o persoană din oraș, conform Impact News 24.
Informația a fost făcută publică de primarul Cornel Gogan, care a precizat că diagnosticul a fost confirmat de specialiștii Institutului „Matei Balș” din Capitală.
Nu se știe unde a fost contractat virusul
Deocamdată, autoritățile nu au stabilit locul în care persoana infectată a intrat în contact cu virusul.
Astfel, nu există informații care să confirme că infectarea s-a produs în Videle. Virusul ar fi putut fi contractat în altă localitate sau chiar în afara țării.
În aceste condiții, autoritățile locale au decis să intensifice măsurile de prevenție și să transmită recomandări populației.
Primarul le cere localnicilor să evite ieșirile după lăsarea serii
Una dintre recomandările adresate locuitorilor este evitarea, pe cât posibil, a petrecerii timpului în aer liber seara, după lăsarea întunericului.
Măsura este legată de activitatea țânțarilor, insecte prin intermediul cărora poate fi transmis virusul West Nile.
Localnicii sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită măsurilor de protecție împotriva înțepăturilor și să urmeze recomandările transmise de autorități.
Trei seri de acțiuni pentru combaterea țânțarilor
În urma confirmării cazului, administrația locală a anunțat că vor fi desfășurate acțiuni de combatere a țânțarilor.
Intervențiile sunt programate de vineri până duminică inclusiv, în fiecare seară, și vor acoperi orașul Videle, precum și toate cartierele.
Pe durata acțiunilor, locuitorii sunt îndemnați să rămână în locuințe, pentru a evita expunerea în timpul intervențiilor.
Ce este virusul West Nile
Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. În multe cazuri, infecția poate evolua fără simptome sau cu manifestări ușoare, însă anumite persoane pot dezvolta forme severe ale bolii.
Confirmarea unui caz determină autoritățile să acorde o atenție sporită măsurilor de supraveghere și combaterii țânțarilor, mai ales în perioadele în care aceștia sunt activi.
Recomandări pentru populația din Videle
În perioada următoare, locuitorii sunt sfătuiți să limiteze expunerea la țânțari, în special în intervalele în care insectele sunt mai active.
De asemenea, în timpul acțiunilor de combatere a țânțarilor anunțate de autorități, oamenii trebuie să respecte indicațiile transmise și să rămână în spațiile închise.
Autoritățile continuă să monitorizeze situația, iar locuitorii sunt îndemnați să urmărească informările oficiale privind eventuale noi măsuri.