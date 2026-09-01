PERICOLUL DIN FARFURIE! O simplă porție de mici îți dă peste cap dieta: Are 700 de calorii, adică o treime din necesarul zilnic!

Publicat 1 sept. 2026, 20:33 Actualizat 1 sept. 2026, 20:40

Mâncarea tradițională românească nu este doar „grea”, ci și extrem de bogată în calorii. O porție moderată de 2-3 sarmale însumează până la 500 kcal, ocupând o bucată uriașă din bugetul caloric al unei zile. Află cum să îți echilibrezi alimentația fără să renunți la preparatele preferate.

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