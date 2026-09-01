Un înlocuitor al zahărului, sub lupa cercetătorilor. Risc uriaș de infarct și AVC - STUDIU

Xilitolul, un îndulcitor folosit ca alternativă la zahăr, este asociat cu un risc mai mare de infarct miocardic, accident vascular cerebral și deces, potrivit unui nou studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie (ESC) 2026. Cercetătorii subliniază însă că rezultatele nu demonstrează că xilitolul provoacă direct aceste probleme cardiovasculare.
Cercetarea prezentată la Congresul Societății Europene de Cardiologie, desfășurat la München între 28 și 31 august 2026, a urmărit legătura dintre nivelurile de xilitol din sânge și riscul de apariție a unor evenimente cardiovasculare.
Studiul a inclus peste 17.700 de participanți din Canada și Marea Britanie, împărțiți în două grupuri.
Primul grup a fost format din participanți la Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA), o amplă cercetare care urmărește starea de sănătate a adulților canadieni pe măsură ce înaintează în vârstă.
Xilitol/Profimedia
Participanții au fost monitorizați timp de șase ani. Persoanele care aveau cele mai ridicate niveluri de xilitol în sânge au prezentat un risc cu 57% mai mare de deces, infarct miocardic sau accident vascular cerebral, comparativ cu cele care aveau cele mai scăzute niveluri.
Asocierea s-a menținut și după ce cercetătorii au luat în calcul factori cunoscuți de risc cardiovascular, precum vârsta, sexul, indicele de masă corporală, hipertensiunea, diabetul și nivelurile lipidelor din sânge.
Al doilea grup a fost format din participanți la studiul European Prospective Investigation into Cancer (EPIC), realizat în Marea Britanie. Aceștia au fost urmăriți timp de aproximativ 30 de ani. În acest grup, persoanele cu cele mai ridicate niveluri de xilitol în sânge au avut un risc cu 18% mai mare de a dezvolta evenimente cardiovasculare majore. Astfel, în ambele grupuri analizate, nivelurile ridicate de xilitol din sânge au fost asociate cu un risc cardiovascular crescut.
Xilitolul și formarea cheagurilor de sânge
Noile rezultate se adaugă unor cercetări anterioare care au sugerat că xilitolul poate crește capacitatea trombocitelor de a forma cheaguri de sânge.
„Îndulcitorii artificiali sunt consumați de oameni care cred că sunt mai sănătoși decât zahărul și sunt, în general, considerați siguri de autoritățile de reglementare”, a explicat dr. Marco Witkowski, de la Spitalul Universitar Charité din Berlin, cercetătorul care a prezentat studiul.
Potrivit medicului, rezultatele pe termen lung evidențiază faptul că există încă multe necunoscute privind siguranța cardiovasculară a xilitolului. El consideră necesare cercetări suplimentare, în condițiile în care utilizarea acestui îndulcitor este în creștere.
Ce este xilitolul
Xilitolul este un îndulcitor cu un conținut redus de calorii, utilizat ca alternativă la zahăr. Substanța se regăsește în anumite alimente și băuturi, precum și în produse precum guma de mestecat și unele produse de igienă orală.
Xilitol/Profimedia
Xilitolul nu provine exclusiv din alimentație. Organismul uman poate produce în mod natural această substanță în timpul proceselor de metabolizare a glucozei.
Cercetătorii cer prudență în interpretarea rezultatelor
Cercetătorii atrag atenția asupra unei limite importante a studiului: acesta este observațional. Prin urmare, rezultatele evidențiază o asociere între nivelurile ridicate de xilitol din sânge și riscul cardiovascular, dar nu demonstrează că xilitolul este cauza directă a infarctului, accidentului vascular cerebral sau decesului.
De asemenea, o concentrație ridicată de xilitol în sânge nu înseamnă automat că o persoană consumă o cantitate mai mare de îndulcitor. Acest lucru se explică prin faptul că xilitolul poate fi produs și în mod natural de organism.
Autorii studiului consideră necesare noi cercetări pentru a determina dacă și în ce măsură consumul de xilitol influențează direct riscul cardiovascular și care sunt efectele utilizării acestuia pe termen lung.