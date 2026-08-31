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Incident naval la Tulcea: Navă cargo, sub pavilion panamez, la un pas să se lovească de faleză, după ce a acroșat mai multe nave | VIDEO
O navă cargo a avariat mai multe ambarcațiuni, în Portul Tulcea. Foto/Captură video
Incident naval grav pe Dunăre: Nava maritimă S-Line, un cargo de 10.000 TDW sub pavilion Panama, a fost la un pas să provoace un dezastru în portul turistic din Tulcea. O manevră greșită executată luni după-amiază a scăpat vasul de sub control, fiind la un pas să lovească faleza și distrugând în drumul său mai multe pontoane și ambarcațiuni.
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