Incident naval la Tulcea: Navă cargo, sub pavilion panamez, la un pas să se lovească de faleză, după ce a acroșat mai multe nave | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 18:41

Incident naval grav pe Dunăre: Nava maritimă S-Line, un cargo de 10.000 TDW sub pavilion Panama, a fost la un pas să provoace un dezastru în portul turistic din Tulcea. O manevră greșită executată luni după-amiază a scăpat vasul de sub control, fiind la un pas să lovească faleza și distrugând în drumul său mai multe pontoane și ambarcațiuni.

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