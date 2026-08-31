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Incident naval la Tulcea: Navă cargo, sub pavilion panamez, la un pas să se lovească de faleză, după ce a acroșat mai multe nave | VIDEO

O navă cargo a avariat mai multe ambarcațiuni, în Portul Tulcea. Foto/Captură video

O navă cargo a avariat mai multe ambarcațiuni, în Portul Tulcea. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 18:41

Incident naval grav pe Dunăre: Nava maritimă S-Line, un cargo de 10.000 TDW sub pavilion Panama, a fost la un pas să provoace un dezastru în portul turistic din Tulcea. O manevră greșită executată luni după-amiază a scăpat vasul de sub control, fiind la un pas să lovească faleza și distrugând în drumul său mai multe pontoane și ambarcațiuni.

Catastrofa a fost evitată în ultimul moment datorită faptului că cargoul naviga fără încărcătură. Fiind în balast, vasul a putut fi redresat rapid de către echipaj, limitând proporțiile dezastrului. Din primele verificări tehnice, ipoteza principală avansată de specialiști indică o avarie mecanică subită — mai exact, blocarea cârmei și pierderea parțială a sistemului de guvernare al navei.

Marmandul gigant se afla în marș către portul ucrainean Izmail, unde urma să fie încărcat cu o cantitate masivă de cereale.

Ambarcațiuni avariate și scufundate

Chiar dacă un impact direct cu structura din beton a falezei a fost evitat la limită, faza de derapare a navei a lăsat în urmă pagube materiale considerabile. În drumul său necontrolat, cargoul a lovit violent infrastructura pontonieră și mai multe bărci acostate în zonă.

Din fericire, bilanțul se rezumă doar la pagube materiale: câteva ambarcațiuni de mici dimensiuni s-au scufundat sau au fost avariate grav, însă nu s-au înregistrat victime omenești și nicio altă navă de mare tonaj nu a fost trimisă la fund.

Anchetă oficială la Căpitănia Zonală Tulcea

Evenimentul naval a intrat imediat în atenția autorităților de resort. Experții din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea au preluat coordonarea situației din teren și au demarat o anchetă riguroasă pentru a stabili cu exactitate lanțul de erori sau defecțiuni tehnice care au dus la producerea coliziunii.

În prezent, cargoul panamez se află în afara oricărui pericol. Nava a fost preluată și securizată de un remorcher de intervenție, care o asistă pe fluviu până la mila marină 44, în conformitate cu procedurile și protocoalele navale de siguranță.

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