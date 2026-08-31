Primul oraș din România unde se va aplica noua lege pentru blocurile fără lift

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 14:23

Brașovul devine primul oraș din România care aprobă un ghid local pentru aplicarea Legii nr. 153/2026 privind programul național „Lift pentru Viață”. Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local Brașov, iar senatorul PSD Robert Cazanciuc a salutat inițiativa.

Distribuie articolul