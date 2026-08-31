Primul oraș din România unde se va aplica noua lege pentru blocurile fără lift

Brașovul devine primul oraș din România care aprobă un ghid local pentru aplicarea Legii nr. 153/2026 privind programul național „Lift pentru Viață”. Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local Brașov, iar senatorul PSD Robert Cazanciuc a salutat inițiativa.
Programul este destinat locatarilor din blocurile construite fără ascensor, cu o atenție deosebită acordată persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități locomotorii și familiilor cu copii mici.
Brașovul aprobă primul ghid local pentru „Lift pentru Viață”
Robert Cazanciuc a anunțat că autoritățile din Brașov au adoptat hotărârea prin care este aprobat ghidul de aplicare a Legii nr. 153/2026.
„Salut faptul că Brașovul este primul oraș din România care emite o hotărâre de consiliu local prin care se aprobă un ghid de aplicare a Legii nr. 153/2026 privind aprobarea programului național 'Lift pentru Viață'. Sper ca acest exemplu să fie sursa de inspirație și pentru multe alte autorități locale”, a scris senatorul pe Facebook.
Demersul local apare înaintea elaborării normelor naționale necesare pentru punerea în aplicare a programului.
Milioane de români locuiesc în blocuri fără lift
Potrivit datelor prezentate de senatorul PSD, aproximativ 3,5 milioane de persoane locuiesc în peste 80.000 de blocuri cu trei și patru etaje construite fără ascensor.
Cazanciuc susține că noul cadru legislativ le oferă autorităților locale posibilitatea de a sprijini locatarii acestor imobile prin proiecte pentru construirea de lifturi.
„Acum, avem un cadru legal care le permite autorităților locale să-i ajute pe cei 3,5 milioane de români să scape de restricțiile la o viață normală pe care le îndură de zeci de ani, fiind prizonieri în propriile case din cele peste 80.000 de blocuri de 3 și 4 etaje, construite fără lift, în întreaga țară.”
Normele de aplicare trebuie stabilite de viitorul Guvern
Pentru ca proiectele să poată fi dezvoltate la nivel național, este nevoie de elaborarea normelor de aplicare a Legii „Lift pentru Viață”. Senatorul consideră că acest lucru va reveni viitorului Guvern învestit cu puteri depline.
„Rămâne ca viitorul Guvern legitim, învestit cu puteri depline, să elaboreze normele de aplicare, pentru ca proiectele de construire a lifturilor să poată fi concepute și derulate.”
Potrivit lui Cazanciuc, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar urma să stabilească mecanismul de finanțare pentru proiectul-pilot, în timp ce Ministerul Dezvoltării ar urma să elaboreze normele metodologice referitoare la inițierea, derularea, implementarea, finanțarea și monitorizarea programului.
Până la apariția acestor norme, senatorul le recomandă primarilor să inventarieze blocurile care se încadrează în prevederile legii și să sprijine constituirea asociațiilor de proprietari acolo unde acestea nu există.
De unde ar putea veni banii pentru construirea lifturilor
Finanțarea programului ar putea proveni din mai multe surse. Cazanciuc a menționat fondurile europene, bugetul de stat și bugetele locale, alături de donații și sponsorizări.
Senatorul susține că există și discuții la nivel european privind identificarea unor soluții de finanțare pentru program în viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034.
În acest context, proiectul-pilot și mecanismele prin care autoritățile locale și asociațiile de proprietari vor putea solicita finanțarea urmează să fie definite prin actele normative necesare aplicării legii.
Cazanciuc a mai anunțat că site-ul www.liftpentruviata.ro urmează să fie disponibil în scurt timp și să ofere informații despre derularea programului.