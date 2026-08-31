Apartament cu 2 camere sub 16.000 de euro, scos la licitație. ANAF a redus prețul la jumătate

Un apartament cu două camere poate fi cumpărat la un preț de pornire de aproximativ 15.700 de euro, în cadrul unei licitații organizate de ANAF. Locuința se află în Costești, județul Argeș, iar procedura de vânzare este deschisă până pe 6 septembrie 2026.
Pentru a putea participa, persoanele interesate trebuie să depună o garanție de 8.250 de lei. Suma de 82.500 de lei reprezintă însă doar prețul de pornire al licitației, astfel că valoarea finală poate fi mai mare.
Locuința are două camere și balcon
Apartamentul este situat pe Calea Alexandriei din Costești, la etajul al treilea al unui bloc cu patru niveluri. Imobilul are o suprafață utilă de 39,44 de metri pătrați și o suprafață totală de 42 de metri pătrați.
Potrivit descrierii din anunțul de licitație, locuința este semidecomandată, dispune de două camere și balcon și se află într-o stare bună.
Blocul a fost construit în anul 1970 și are structura de rezistență din beton armat.
Prețul a scăzut cu 50%
Valoarea de la care pornește acum licitația este semnificativ mai mică decât evaluarea inițială. Este vorba despre a treia licitație organizată pentru acest apartament, iar prețul de pornire a fost redus cu jumătate.
Imobilul fusese evaluat la 165.000 de lei, echivalentul a aproximativ 31.400 de euro. După aplicarea reducerii de 50%, suma stabilită pentru actuala procedură a ajuns la 82.500 de lei, aproximativ 15.700 de euro.
Vânzarea este scutită de TVA, conform informațiilor din anunțul ANAF.
Până când se poate participa la licitație
Procedura se desfășoară până la 6 septembrie 2026. Persoanele care vor să participe trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în anunț și să achite garanția de participare în valoare de 8.250 de lei.
Prețul de 82.500 de lei nu reprezintă suma garantată pentru adjudecarea locuinței. Dacă există mai mulți participanți interesați, ofertele pot urca peste valoarea de pornire.
De ce ajunge un apartament la licitația ANAF
Un imobil valorificat de ANAF prin licitație nu este, în mod obișnuit, proprietatea instituției. Locuința ajunge în această procedură în cadrul executării silite, atunci când autoritatea fiscală urmărește recuperarea unor obligații neachitate către bugetul de stat.
Executarea silită presupune parcurgerea unor etape. Proprietarul este înștiințat cu privire la obligațiile restante și are la dispoziție termenul legal pentru plata acestora. Dacă datoriile rămân neachitate, ANAF poate recurge la măsuri de executare.
În funcție de situație, pot fi urmărite disponibilitățile din conturile bancare sau alte bunuri ale debitorului. Dacă obligațiile nu pot fi recuperate prin aceste metode, procedura poate ajunge la valorificarea unor bunuri precum autoturisme, echipamente sau imobile.
Reacții diferite la prețurile de pornire
Licitațiile ANAF atrag atenția prin situațiile în care prețul de pornire ajunge mult sub valoarea inițială de evaluare. În cazul acestui apartament, diferența a generat și reacții sceptice în mediul online.
„La banii ăștia, sigur se găsește cineva care știe dinainte că îl ia”, a comentat un utilizator.
Un alt participant la discuție a susținut că „omul de rând se înscrie, plătește garanția și tot nu are nicio șansă”, în timp ce o altă reacție a fost: „Tot cei cu pile câștigă”.
Au existat și persoane care au întrebat dacă un cumpărător fără experiență poate participa la o astfel de procedură și poate ajunge să achiziționeze locuința la prețul de pornire.