Adolescent de 17 ani, mort după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în Slatina: tânărul nu avea permis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:35

Un adolescent de 17 ani din Slatina a murit în noaptea de duminică spre luni, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și a lovit un stâlp. Tânărul nu avea permis de conducere. Alți doi pasageri, de 20 și 14 ani, au fost răniți.

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