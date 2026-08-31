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Adolescent de 17 ani, mort după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în Slatina: tânărul nu avea permis

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:35

Un adolescent de 17 ani din Slatina a murit în noaptea de duminică spre luni, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și a lovit un stâlp. Tânărul nu avea permis de conducere. Alți doi pasageri, de 20 și 14 ani, au fost răniți.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat că, în noaptea de duminică spre luni, poliţiştii din Slatina au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Milcov din oraş.

"Din primele verificări, poliţiştii au stabilit că un autoturism condus de un minor, în vârstă de 17 ani, din municipiul Slatina, judeţul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp", au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Ei au adăugat că în urma accidentului, conducătorul auto a decedat, iar un tânăr de 20 de ani şi un băiat de 14 ani, pasageri în maşină, au fost răniţi, fiind transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

"În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit faptul că minorul nu deţine permis de conducere", a precizat sursa citată.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că nu deţine permis de conducere.


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