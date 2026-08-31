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Social· 2 min citire
Adolescent de 17 ani, mort după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în Slatina: tânărul nu avea permis
Ambulanță
Un adolescent de 17 ani din Slatina a murit în noaptea de duminică spre luni, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și a lovit un stâlp. Tânărul nu avea permis de conducere. Alți doi pasageri, de 20 și 14 ani, au fost răniți.
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