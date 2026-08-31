Containerele navei scufundate în Marea Neagră plutesc spre Bulgaria: pericol pentru navigație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:23

Aproape 200 de containere aflate la bordul navei cargo PROGRESS IV, scufundată pe 27 august în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, reprezintă un posibil pericol pentru navigație. Autoritățile române au avertizat navigatorii că recipientele pierdute de navă sunt purtate de curenți spre sud, în direcția apelor bulgare.

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