Sărbătoarea zilei 31 august: Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului. Cruce neagră în calendar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 07:15

Pe 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului, una dintre sărbătorile dedicate Maicii Domnului și unui obiect de mare importanță pentru tradiția creștină.

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