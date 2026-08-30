Scandal la Berceni. Lucrările la pasajul peste A0, suspendate: ce spune primarul - declarații șocante

Publicat 30 aug. 2026, 13:57 Sursă Realitatea PLUS

A fost scandal de proporții în comuna Berceni din județul Ilfov. Primarul a anunțat că lucrările la pasajul peste autostrada A0 au fost suspendate, din cauza faptului că şantierul din zonă ar îngreuna traficul pentru localnici: „Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod", a transmis primarul în încercarea de a-l convinge pe constructor să oprească lucrările.

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