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Scandal la Berceni. Lucrările la pasajul peste A0, suspendate: ce spune primarul - declarații șocante

Lucrări Berceni/ Captură video

Lucrări Berceni/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 13:57
SursăRealitatea PLUS

A fost scandal de proporții în comuna Berceni din județul Ilfov. Primarul a anunțat că lucrările la pasajul peste autostrada A0 au fost suspendate, din cauza faptului că şantierul din zonă ar îngreuna traficul pentru localnici: „Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod", a transmis primarul în încercarea de a-l convinge pe constructor să oprească lucrările.

„Asta-i problema, că nu vor să bage bani. Eu înțeleg, vor să facă profit, dar nu pe cârca oamenilor din Berceni, exclus! Închidem podul de tot, nicio problemă. Găsim altă rută!”, a spus edilul.

Edilul acuză că lucrările au fost începute de constructor fără acordul Primăriei Berceni. Primarul a mutat chiar el balizele din drum, pentru a elibera traficul pentru şoferi. Edilul a subliniat că nu va elibera niciun aviz pentru devierea traficului până când nu se va asigura o soluție decentă pentru locuitori. Sub presiunea momentului, constructorul a cedat, a ordonat muncitorilor să pună la loc balustradele și a suspendat intervenția.

„Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți de pod!”, a mai spus primarul.

Potrivit presei locale, în spatele disputei din stradă stă o neînțelegere asupra variantelor de deviere a traficului. CNAIR și constructorul au propus ca devierea să se facă pe Centura București, așa cum era anterior inaugurării pasajului peste A0.

Ruta a fost respinsă categoric de Primărie din cauza timpilor mari de așteptare în trafic. În schimb, administrația locală a condiționat avizul de amenajarea unei alte rute: asfaltarea unui drum agricol. Miza, mai scrie presa locală, este un drum agricol pe care Primăria Berceni îl dorește asfaltat pe banii constructorului sau a Guvernului.

În tot acest timp, pasajul inaugurat în urmă cu doar doi ani continuă să se degradeze. CNAIR a confirmat tasarea străzii și înclinarea accentuată a parapetelor în timp ce structura de rezistență, la momentul expertizei, nu era considerată a fi în pericol imediat.

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