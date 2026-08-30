Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Scandal la Berceni. Lucrările la pasajul peste A0, suspendate: ce spune primarul - declarații șocante
Lucrări Berceni/ Captură video
Publicat30 aug. 2026, 13:57
SursăRealitatea PLUS
A fost scandal de proporții în comuna Berceni din județul Ilfov. Primarul a anunțat că lucrările la pasajul peste autostrada A0 au fost suspendate, din cauza faptului că şantierul din zonă ar îngreuna traficul pentru localnici: „Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod", a transmis primarul în încercarea de a-l convinge pe constructor să oprească lucrările.
Citește și
- 13:42Tragedie la Târgu Jiu: o doctoriță ORL a murit după ce a fost acroșată de o mașină
- 13:31Cetățean străin, prins cu documente false pe Aeroportul Otopeni: unde voia să plece
- 13:04Familie din Dâmbovița, arestată după o bătaie în parcare: victima, un tânăr de 21 de ani
- 13:00Bătaie violentă între două fete, la Iași. Poliția s-a autosesizat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News