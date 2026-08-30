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Alertă în nordul județului Tulcea. A fost emis RO-Alert după detectarea unei ținte aeriene: anunțul MApN

Ro Alret

Ro Alret

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 11:50

Un mesaj RO-Alert a fost transmis duminică în nord-estul județului Tulcea, după ce radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-16 au monitorizat situația, iar populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

UPDATE 2 - În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea nu au fost primite apeluri la numărul unic de urgență 112.

UPDATE 1 - La ora 11:18, SMFA a anunțat IGSU despre încetarea Alarmei Aeriene, anunță MApN.

Potrivit MApN, duminică, 30 august, la ora 10:36, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația începând cu ora 10:36.

RO-Alert transmis populației din Tulcea

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, la ora 10:50, un mesaj RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea.

Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

ISU Tulcea anunțase inițial că mesajul RO-Alert a fost recepționat în nordul județului și că acesta avertiza populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

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