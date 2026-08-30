Alertă în nordul județului Tulcea. A fost emis RO-Alert după detectarea unei ținte aeriene: anunțul MApN

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 11:50

Un mesaj RO-Alert a fost transmis duminică în nord-estul județului Tulcea, după ce radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-16 au monitorizat situația, iar populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

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