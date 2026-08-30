Clipe de coșmar pe un drum din Tulcea. Două TIR-uri au derapat și au evitat la limită o mașină

Publicat 30 aug. 2026, 07:06 Actualizat 30 aug. 2026, 07:15 Sursă Realitatea PLUS

Imagini halucinante din Tulcea. Un șofer care circula pe un drum a trăit spaima vieții sale, în momentul în care două tiruri, unul după altul, au derapat și au fost gata să facă praf autoturismul în care se afla.

Distribuie articolul