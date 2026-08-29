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Social· 1 min citire
Membrii CNA, acuzați de abuzuri. Sorin Roșca Stănescu: „Trebuie să plătească civil și penal” VIDEO
Sorin Roșca Stănescu
Publicat29 aug. 2026, 12:41
Actualizat29 aug. 2026, 12:46
Sorin Roșca Stănescu, reprezentant al Clubului de Presă, lansează acuzații dure la adresa membrilor CNA, după deciziile instanțelor favorabile postului de televiziune Realitatea Plus. Jurnalistul susține că membri Consiliului, "plătiți cu bani grei", trebuie să răspundă inclusiv civil și penal pentru abuzurile pe care le fac.
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