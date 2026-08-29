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Urmărire spectaculoasă în Chiajna: motociclist fără permis, prins de polițiști. Cum a încercat să scape VIDEO

Motociclist/ Captură video

Motociclist/ Captură video

Scris deDana Bărăgan
Publicat29 aug. 2026, 10:38
Actualizat29 aug. 2026, 10:43

Un bărbat care circula cu o motocicletă de enduro fără numere de înmatriculare și fără să dețină permis de conducere a fost prins de polițiști în Chiajna, după o urmărire spectaculoasă. Motociclistul a încercat să scape de echipaj intrând pe un teren neamenajat, însă polițiștii au continuat urmărirea pe jos și au reușit în cele din urmă să îl imobilizeze.

Incidentul a avut loc în Chiajna, iar imaginile surprinse în timpul urmăririi au fost publicate de sindicatul Europol. În filmare se observă cum motociclistul încearcă să se îndepărteze de echipajul de poliție, părăsind partea carosabilă și intrând pe un teren acoperit cu vegetație uscată.

Potrivit sindicaliștilor, polițiștii au încercat să îl oprească pe bărbat, însă acesta nu a respectat semnalele agenților și a continuat să fugă.

Cum a încercat să scape motociclistul

Pe durata urmăririi, polițiștii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei și i-au cerut în repetate rânduri motociclistului să oprească. Acesta a continuat însă deplasarea și, la un moment dat, a părăsit carosabilul, îndreptându-se către un teren neamenajat. Potrivit Europol, bărbatul ar fi încercat astfel să ajungă într-o zonă în care autospeciala de poliție nu îl mai putea urmări.

„Pe tot parcursul urmăririi, poliţiştii au folosit semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei şi i-au adresat în repetate rânduri conducătorului somaţii pentru a opri. Acesta a continuat însă să fugă, iar la un moment dat a părăsit zona carosabilă şi s-a îndreptat către un teren neamenajat”, au transmis sindicaliștii din Poliție.

Polițiștii au oprit autospeciala, au coborât și au continuat urmărirea pe jos. După ce a mai parcurs o porțiune de teren, motociclistul s-a dezechilibrat și a căzut. Polițiștii au profitat de moment pentru a-l imobiliza.

„Colegii noştri au oprit autospeciala, au coborât şi au continuat urmărirea pe jos. După o anumită distanţă, motociclistul şi-a pierdut echilibrul şi a căzut, împrejurare care le-a permis poliţiştilor să îl ajungă şi să îl imobilizeze”, au mai transmis reprezentanții Europol.

Verificările au indicat faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere, iar motocicleta de enduro pe care o conducea nu era înmatriculată.

Cercetările urmează să stabilească toate împrejurările și eventualele răspunderi în acest caz.

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