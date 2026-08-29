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Social· 2 min citire
Urmărire spectaculoasă în Chiajna: motociclist fără permis, prins de polițiști. Cum a încercat să scape VIDEO
Motociclist/ Captură video
Publicat29 aug. 2026, 10:38
Actualizat29 aug. 2026, 10:43
Un bărbat care circula cu o motocicletă de enduro fără numere de înmatriculare și fără să dețină permis de conducere a fost prins de polițiști în Chiajna, după o urmărire spectaculoasă. Motociclistul a încercat să scape de echipaj intrând pe un teren neamenajat, însă polițiștii au continuat urmărirea pe jos și au reușit în cele din urmă să îl imobilizeze.
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