Accident grav în Lugoj, după o urmărire în trafic: patru persoane au ajuns la spital. Șoferul era băut și nu avea permis VIDEO

Un accident rutier grav, în care au fost implicate două autoturisme, s-a produs vineri noaptea, în Lugoj, după ce un șofer de 27 de ani - beat și fără permis - nu a oprit la semnalul polițiștilor și a fost urmărit în trafic. Bărbatul a pierdut controlul mașinii și a lovit un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Patru persoane au fost transportate la spital.
Din primele informații, incidentul s-a produs la scurt timp după miezul nopții, mai exact în jurul orei 00:10. Polițiștii de la Biroul Rutier Lugoj au încercat să oprească, pentru un control de rutină, un autoturism care circula pe strada Bucegi. Șoferul nu a respectat semnalul agenților și și-a continuat deplasarea, moment în care polițiștii au pornit în urmărirea mașinii.
Cursa s-a încheiat brusc pe strada Timișorii, unde conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit de o mașină care circula regulamentar din sens opus. Autoturismul era condus de o tânără în vârstă de 20 de ani. În urma impactului, mașina acesteia a fost proiectată într-o terasă.
Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre șoferul de 27 de ani, tânăra de 20 de ani, o pasageră în vârstă de 16 ani aflată în autoturismul acesteia și un bărbat de 44 de ani care se afla pe terasa restaurantului.
Ce alcoolemie avea șoferul
După accident, polițiștii l-au testat pe șoferul de 27 de ani cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatului i-au fost recoltate probe biologice de sânge la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.
Verificările efectuate în bazele de date au scos la iveală și faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai mult, autoturismul pe care îl conducea nu îi aparținea, fiind proprietatea unei alte persoane.
Polițiștii au deschis dosar penal
Potrivit IPJ Timiș, în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă.
„În fapt, la data de 29 august 2026, în jurul orei 00:10, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe strada Bucegi din municipiul Lugoj.
Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului polițiștilor și și-a continuat deplasarea, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia”, transmite IPJ Timiș.
Potrivit polițiștilor, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru documentarea faptelor constatate.