Accident grav în Lugoj, după o urmărire în trafic: patru persoane au ajuns la spital. Șoferul era băut și nu avea permis VIDEO

Publicat 29 aug. 2026, 10:25 Sursă Realitatea PLUS

Un accident rutier grav, în care au fost implicate două autoturisme, s-a produs vineri noaptea, în Lugoj, după ce un șofer de 27 de ani - beat și fără permis - nu a oprit la semnalul polițiștilor și a fost urmărit în trafic. Bărbatul a pierdut controlul mașinii și a lovit un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Patru persoane au fost transportate la spital.

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