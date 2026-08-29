Ambulanță în misiune, lovită în plin, la Iași. Transporta un copil de 3 ani la spital - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 aug. 2026, 09:05

O ambulanță aflată în misiune, care transporta la spital un copil de trei ani, a fost lovită în plin de un autoturism, vineri seara, într-o intersecție din Iași. Impactul a fost atât de puternic încât autospeciala a fost la un pas să se răstoarne. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta, în special minorii!

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