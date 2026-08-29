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Ambulanță în misiune, lovită în plin, la Iași. Transporta un copil de 3 ani la spital - VIDEO

Accident ambulanță/ Captură video

Accident ambulanță/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 aug. 2026, 09:05

O ambulanță aflată în misiune, care transporta la spital un copil de trei ani, a fost lovită în plin de un autoturism, vineri seara, într-o intersecție din Iași. Impactul a fost atât de puternic încât autospeciala a fost la un pas să se răstoarne. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta, în special minorii!

Accidentul s-a produs în intersecția de la Granit din municipiul Iași, iar momentul coliziunii a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Potrivit imaginilor, ambulanța a pătruns în intersecție cu semnalele acustice și luminoase pornite, fiind lovită în plin de un autoturism. În urma impactului, autospeciala a fost la un pas de a se răsturna. În ambulanță se afla un copil de trei ani, care trebuia transportat la o unitate medicală din Iași.

Copilul se lovise la cap în timp ce se juca acasă și urma să fie consultat de medici. După producerea accidentului, micuțul și-a continuat drumul și a ajuns la spital, potrivit presei locale.

Din imaginile surprinse de camera de supraveghere rezultă că autoturismul nu a acordat prioritate ambulanței.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

O anchetă a fost deschisă iar polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul. 

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