Educatoarea din Bosanci, achitată definitiv după patru ani de proces. Ce spun judecătorii

Publicat 29 aug. 2026, 08:02 Sursă Realitatea PLUS

La mai bine de patru ani de la debutul dosarului, educatoarea din Bosanci acuzată de viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului a fost achitată definitiv! Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Suceava, care au menținut verdictul Judecătoriei Suceava. Dosarul a fost deschis în decembrie 2021, după ce mașina educatoarei a fost incendiată de un bărbat, care o acuza că îi abuzase copiii.

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