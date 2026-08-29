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Educatoarea din Bosanci, achitată definitiv după patru ani de proces. Ce spun judecătorii

Educatoare/ Captură video

Educatoare/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 aug. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS

La mai bine de patru ani de la debutul dosarului, educatoarea din Bosanci acuzată de viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului a fost achitată definitiv! Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Suceava, care au menținut verdictul Judecătoriei Suceava. Dosarul a fost deschis în decembrie 2021, după ce mașina educatoarei a fost incendiată de un bărbat, care o acuza că îi abuzase copiii.

Educatoarea de la grădinița din localitatea Bosanci a fost declarată nevinovată pentru toate capetele de acuzare. Acum, Magistrații Curții de Apel Suceava au menținut verdictul: că faptele nu există. Sentința este definitivă.

În mijlocul investigațiilor au fost trei fetițe, care aveau la acea vreme între 3 și 7 ani. Tatăl a două dintre ele, convins că femeia le abuzase, a dat foc mașinii acesteia. După aceea a pornit și ancheta împotriva educatoarei. A fost arestată preventiv timp de 4 luni și apoi a fost plasată sub control judiciar. Totuși, experții nu au putut să demonstreze că fetițele au fost într-adevăr abuzate. În schimb, tatăl lor a fost condamnat la închisoare.

Atunci când a izbucnit scandalul, mai mulți părinți au ieșit în stradă în semn de susținere pentru educatoare. Au spus că aceasta și-a făcut meseria exemplar și că nu merita să stea după gratii.

Avocatul educatoarei intenționează să ceară despăgubiri din partea statului român.

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