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Social· 1 min citire
Educatoarea din Bosanci, achitată definitiv după patru ani de proces. Ce spun judecătorii
Educatoare/ Captură video
Publicat29 aug. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS
La mai bine de patru ani de la debutul dosarului, educatoarea din Bosanci acuzată de viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului a fost achitată definitiv! Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Suceava, care au menținut verdictul Judecătoriei Suceava. Dosarul a fost deschis în decembrie 2021, după ce mașina educatoarei a fost incendiată de un bărbat, care o acuza că îi abuzase copiii.
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