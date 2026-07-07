Copil de aproape doi ani, rănit grav într-o grădiniță. Educatoarea l-a aruncat în aer

Un copil de aproape doi ani a suferit răni grave după un incident petrecut într-o grădiniță. Părinții au deschis un proces și susțin că imaginile video contrazic explicațiile primite inițial.
Părinții susțin că imaginile video contrazic versiunea oferită inițial
Un incident petrecut într-o grădiniță a ajuns în atenția opiniei publice după ce părinții unui copil de aproape doi ani au deschis o acțiune în instanță, susținând că micuțul a suferit răni grave în urma comportamentului unei educatoare. Potrivit documentelor depuse în proces, copilul a fost ridicat în aer și apoi a căzut pe podea, lovindu-se puternic la cap.
Familia afirmă că băiatul a suferit leziuni serioase, inclusiv o traumă cerebrală, iar ulterior ar fi avut și probleme de auz, arată New York Post.
Incidentul ar fi avut loc în timpul programului de la grădiniță
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, evenimentul s-a produs în luna martie 2025, după ce părinții, Matt și Elena Kittle, și-au lăsat copilul la grădiniță.
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar arăta că o educatoare îl ridică pe copil în brațe și îl aruncă în aer, însă nu reușește să îl prindă, astfel că acesta cade și se lovește de podea. În înregistrare se observă că și angajata cade în urma incidentului, în timp ce copilul începe imediat să plângă.
Scenele s-ar fi desfășurat în prezența altor persoane aflate în încăpere.
Părinții spun că au primit inițial alte explicații
Tatăl copilului susține că a fost contactat telefonic de reprezentanții grădiniței și informat că fiul său ar fi căzut, însă i s-a transmis că s-a liniștit și că nu era nevoie să fie preluat imediat.
La aproximativ 15 minute distanță, familia a primit un nou apel, fiind anunțată că angajații nu reușesc să îl calmeze pe copil.
Potrivit părinților, personalul grădiniței le-ar fi comunicat că băiatul ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 45 de centimetri.
Imaginile de pe camerele de supraveghere au ridicat semne de întrebare
Nemulțumiți de explicațiile primite, părinții au solicitat acces la imaginile înregistrate de camerele de supraveghere.
Conform documentelor depuse în instanță, înregistrările ar indica faptul că minorul ar fi căzut de la o înălțime mult mai mare, estimată la aproximativ 1,8 metri.
Tot în actele prezentate în proces este menționat că băiatul prezenta vânătăi pe partea dreaptă a feței, iar unul dintre ochi era puternic umflat în urma impactului.
Cazul a ajuns în instanță
Familia copilului a deschis un proces pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele responsabilități.
În cadrul procedurilor judiciare urmează să fie analizate imaginile video, documentele medicale și declarațiile persoanelor implicate, pentru a se stabili dacă au existat neglijențe și dacă informațiile oferite inițial părinților au corespuns realității.
Ancheta și procesul sunt în desfășurare, iar instanța va decide asupra răspunderii celor implicați după administrarea tuturor probelor.