Val de amenințări cu bombă în Bulgaria. Zeci de instituții publice și instanțe au fost vizate în două zile: „Numărătoarea inversă a început”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 15:44

Un nou val de amenințări cu bombă a fost semnalat marți în Bulgaria, unde mai multe instituții publice din marile orașe au primit alerte privind posibile dispozitive explozive. Ministerul de Interne a anunțat că autoritățile au primit numeroase sesizări, iar echipele de poliție au început verificările în locațiile vizate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Bulgariaamenintari cu bomba bulgaria