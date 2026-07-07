Val de amenințări cu bombă în Bulgaria. Zeci de instituții publice și instanțe au fost vizate în două zile: „Numărătoarea inversă a început”

Un nou val de amenințări cu bombă a fost semnalat marți în Bulgaria, unde mai multe instituții publice din marile orașe au primit alerte privind posibile dispozitive explozive. Ministerul de Interne a anunțat că autoritățile au primit numeroase sesizări, iar echipele de poliție au început verificările în locațiile vizate.
Alertele de marți vin după o serie similară semnalată luni, când zeci de instanțe și instituții publice din întreaga țară au primit mesaje de amenințare pe adresele oficiale de e-mail. Potrivit Novinite, autoritățile aplică procedurile standard pentru gestionarea unor astfel de situații.
Amenințări trimise către instituții publice din Bulgaria
Unul dintre mesajele transmise Tribunalului Districtual din Burgas conținea o amenințare directă. În mesaj se susținea că în clădire ar fi fost plasați explozibili, iar textul a fost relatat de postul Nova TV.
„Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, am plasat explozibili în clădirea voastră. Mai sunt două ore până la explozie. Apoi veți fi aruncați în aer. Numărătoarea inversă a început”.
În urma acestor alerte, polițiștii au fost trimiși la instituțiile vizate pentru verificări. Echipele de intervenție au început controalele de securitate, iar în unele cazuri clădirile au fost evacuate preventiv.
Tribunalul din Sofia a fost evacuat
La Sofia, sediul tribunalului a fost evacuat după primirea unei amenințări cu bombă în jurul orei 10:30. Unități de poliție au ajuns la fața locului și au început verificarea clădirii.
Și sediul instanței din Smolyan a fost evacuat preventiv, după ce un e-mail de amenințare a fost trimis Tribunalului Districtual și Parchetului Districtual. Un judecător de la Tribunalul Administrativ din Smolyan a declarat pentru agenția BTA că formularea ultimului mesaj era ușor diferită față de amenințarea primită anterior.
„Avertismentul de astăzi spune «Cu voia lui Dumnezeu, am plasat o bombă în instanța voastră», în timp ce mesajul de ieri spunea «Cu voia lui Allah, am plasat o bombă în instanța voastră»”, a explicat judecătorul.
Verificări și activitate suspendată în mai multe orașe
În Stara Zagora, toate instituțiile care funcționează în clădirea instanței și-au suspendat activitatea pe durata verificărilor de securitate. Ședințele de judecată care au fost amânate urmează să fie reprogramate, iar părțile implicate vor fi anunțate.
La Blagoevgrad, clădirea primăriei nu a fost evacuată, deși instituția a primit o alertă similară. Angajații municipalității și-au continuat activitatea, în timp ce polițiștii au făcut o inspecție în incintă. Mai multe instituții din Shumen au primit, de asemenea, e-mailuri suplimentare prin care se anunța existența unor bombe. Aceste mesaje au dus la noi verificări din partea poliției.
Alerte similare au fost trimise și cu o zi înainte
Cele mai recente amenințări vin după o serie de alerte similare raportate cu o zi înainte în numeroase orașe din Bulgaria. Printre instituțiile vizate s-au aflat instanțe judecătorești și alte instituții publice din Burgas, Yambol, Razgrad, Stara Zagora, Smolyan, Targovishte, Varna, Dobrich, Silistra, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad, Lovech, Pazardzhik, Vidin, Haskovo, regiunea Sofia, Kardzhali, Shumen, Pleven, Montana și Gabrovo.
Mesajele de amenințare au fost trimise înainte de prânz, prin adresele oficiale de e-mail ale instituțiilor. Ca măsură de precauție, angajații și vizitatorii au fost evacuați din clădirile vizate, în timp ce echipele de poliție au făcut verificări de securitate.