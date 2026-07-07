De ce sângerează gingiile dimineața? Ce spune acest simptom despre sănătatea ta generală

Mulți oameni observă acest lucru fără să-i acorde prea multă atenție: puțin sânge pe periuță sau în chiuvetă, dimineața, după periaj. E ușor de pus pe seama unui periaj "prea energic" și de trecut mai departe. Doar că, spun medicii stomatologi, gingiile care sângerează constant nu sunt niciodată "normale" — sunt un semnal timpuriu că ceva nu este în regulă, fie la nivelul cavității bucale, fie, uneori, la nivelul întregului organism.
Ce se întâmplă de fapt
Sângerarea gingivală apare atunci când țesutul gingival este inflamat. Cea mai frecventă cauză este acumularea de placă bacteriană la marginea dinților și sub linia gingiei — un biofilm care, dacă nu este îndepărtat zilnic prin periaj și folosirea aței dentare, se mineralizează și devine tartru. Tartrul nu mai poate fi curățat acasă și irită constant țesutul gingival, ducând la gingivită: gingii roșii, umflate, sensibile, care sângerează la cea mai mică atingere.
Dacă gingivita este ignorată luni sau ani de zile, ea poate evolua spre parodontoză (boală parodontală) — o afecțiune mai gravă, în care inflamația afectează și osul și ligamentele care susțin dintele. În acest stadiu, dinții pot deveni mobili, iar pierderea lor devine posibilă.
Legătura cu sănătatea generală
Ceea ce puțini pacienți știu este că inflamația cronică din gură nu rămâne izolată acolo. Studiile din ultimele două decenii au arătat asocieri consistente între boala parodontală și:
Diabetul zaharat — relația este bidirecțională: diabetul necontrolat favorizează infecțiile gingivale, iar inflamația parodontală, la rândul ei, îngreunează controlul glicemiei.
Bolile cardiovasculare — bacteriile și mediatorii inflamatori din gingivita cronică pot ajunge în circulația sangvină și sunt asociați cu un risc crescut de ateroscleroză și evenimente cardiovasculare.
Complicații în sarcină — boala parodontală netratată a fost asociată cu un risc mai mare de naștere prematură și greutate mică la naștere.
Boli respiratorii — la persoanele vulnerabile, bacteriile orale pot fi aspirate în plămâni și pot agrava infecțiile respiratorii.
Acesta este motivul pentru care mulți medici de familie și cardiologi întreabă astăzi despre sănătatea gingiilor în cadrul evaluărilor generale — nu din curiozitate, ci pentru că gura poate funcționa ca un indicator precoce al inflamației sistemice.
Când e doar o problemă de igienă și când trebuie mers de urgență la stomatolog
Probabil doar igienă insuficientă, dacă:
Sângerarea apare ocazional, mai ales după o pauză de la ață dentară;
Nu există durere, miros persistent sau mobilitate dentară;
Gingiile revin la normal în câteva zile de periaj corect și folosire constantă a aței.
Motive de vizită de urgență sau programare promptă:
Sângerare zilnică, spontană, fără o cauză mecanică evidentă;
Gingii care s-au retras vizibil, expunând mai mult din dinte;
Dinți care se mișcă sau și-au schimbat poziția;
Miros persistent de gură care nu dispare după periaj;
Puroi la nivelul gingiei sau umflături dureroase.
Sângerarea gingivală însoțită de vânătăi frecvente, oboseală neobișnuită sau alte sângerări (nazale, la nivelul pielii) merită discutată și cu medicul de familie, deoarece — rar, dar posibil — poate semnala o problemă de coagulare sau o afecțiune hematologică ce necesită investigații suplimentare.
Trei mituri comune despre gingiile care sângerează
Mitul 1: "Dacă sângerează, înseamnă că periez prea tare, deci trebuie să periez mai blând sau deloc." Fals, cel puțin ca soluție unică. Un periaj prea agresiv poate irita gingia, dar cauza cea mai frecventă a sângerării este placa bacteriană acumulată, nu presiunea periajului. Soluția corectă este periajul blând, dar constant și corect, nu evitarea zonei.
Mitul 2: "Apa de gură poate înlocui folosirea aței dentare." Fals. Apa de gură reduce temporar numărul de bacterii de la suprafață, dar nu poate îndepărta placa mecanic dintre dinți și de sub linia gingiei — singurul lucru care poate face asta este ața dentară sau periuțele interdentare. Apa de gură este un plus, nu un substitut.
Mitul 3: "Dacă nu doare, nu e grav." Fals, și poate cel mai periculos mit. Boala parodontală este, în stadiile incipiente și adesea chiar și în cele avansate, nedureroasă. Tocmai lipsa durerii face ca mulți pacienți să ajungă la stomatolog abia atunci când au pierdut deja os de susținere.
Concluzie
Gingiile care sângerează constant nu sunt un detaliu cosmetic, ci un simptom care merită luat în serios — atât pentru sănătatea dinților, cât și, posibil, pentru sănătatea generală. Un control stomatologic la fiecare 6 luni, periajul corect de două ori pe zi și folosirea zilnică a aței dentare rămân, în continuare, cea mai eficientă formă de prevenție.
Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical. Pentru orice simptom persistent, adresați-vă unui medic stomatolog.