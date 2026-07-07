De ce sângerează gingiile dimineața? Ce spune acest simptom despre sănătatea ta generală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 13:10

Mulți oameni observă acest lucru fără să-i acorde prea multă atenție: puțin sânge pe periuță sau în chiuvetă, dimineața, după periaj. E ușor de pus pe seama unui periaj "prea energic" și de trecut mai departe. Doar că, spun medicii stomatologi, gingiile care sângerează constant nu sunt niciodată "normale" — sunt un semnal timpuriu că ceva nu este în regulă, fie la nivelul cavității bucale, fie, uneori, la nivelul întregului organism.

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